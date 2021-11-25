Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrette ilk toplantının tarihini açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamının işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleneceğini anımsattı.
Komisyonun, ilk toplantısını
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 1 Aralık'ta yapacağını belirten Bilgin, toplantının yüz yüze gerçekleştirileceğini vurguladı. Asgari ücreti 15 kişilik komisyon belirleyecek
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyon, aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.
Asgari ücret mevcutta brüt 4 bin 203 lira 56 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.
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Asgari ücret görüşmelerine ilişkin konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, \"Aralık başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Araştırmamızın ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde\" dedi.
Asgari ücrette 75 liralık desteğin sorulması üzerine Bilgin, \"İşverene değil, işçilerimize destek vereceğiz\" diye konuştu.
Bilgin, asgari ücretten gelir vergisinin alınmaması konusuyla ilgili soruya ise \"Çalışıyoruz, her ihtimali, alternatifleri çalışıyoruz\" cevabını verdi.
Masadaki formüllerle ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı:
DESTEK ARTIRILACAK:<br><br>2021 yılı için her sigortalı için işverenlere 75 lira asgari ücret desteği ödeniyor.<br><br>Bu desteğin artırılarak direkt işçiye ödenmesi söz konusu. Böylece daha önce 150 liraya kadar uygulanan bu destek, işçi için seyyanen bir zam olarak maaşına yansıtılabilir.
AGİ FORMÜLÜ<br><br>Milyonlarca çalışan bir vergi iadesi olarak Asgari Geçim İndirimi (AGİ) alıyor. Devlet gelir vergisinin bir kısmını almaktan vazgeçerek iade ediyor. Burada gelir vergisinin tamamının AGİ olarak işçiye ödenmesi sağlanabilir.
2021 yılı tutarlarıyla bakıldığında bekar bir işçi için 268,31 lira olan AGİ, bu formül uygulanırsa 187,82 lira gelir vergisi ve 27,15 lira damga vergisi eklenerek 483,28 liraya çıkabilir.
Asgari ücret yüzde 25 artarsa ve bu formül hayata geçerse, bekar işçi için 335,39 lira olacak AGİ, 234,78 lira gelir vergisi ve 33,94 lira damga vergisi eklenerek 604,11 liraya çıkabilecek.<br><br>
VERGİSİZ ASGARİ ÜCRET FORMÜLÜ:<br><br>Tüm asgari ücretliler için, apartman görevlileri için uygulanan vergisiz ücret formülü devreye alınabilir.<br><br>
Halen asgari ücret net 2 bin 825 lira iken, apartman görevlileri için bu tutar 3 bin 40 lira.<br><br>Eğer 2022 zammı yüzde 25 olursa asgari ücret, işçiler için net 3 bin 532, kapıcılar için 3 bin 801 liraya çıkacak.<br><br>
Apartman görevlileri formülü uygulanırsa da tüm işçiler net 3 bin 532 lira yerine 3 bin 801 lira alabilecek.<br>
Milyonlarca çalışan merakla bekliyor: Asgari ücretle ilgili üç formül masada
Milyonlarca çalışanın gözü 2022 yılında verilecek asgari ücrete çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretten gelir vergisi alınmaması dahil her alternatifin üzerinde çalışıldığını söyledi. İşte üzerinde çalışılan üç formül ve detayları...
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Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücretin belirlenmesine az zaman kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada asgari ücrete ilişkin, \"Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. Asgari ücreti de benzer şekilde tespit ederek dar gelirlilerin üzerindeki yükü de hafifleteceğiz.\" ifadelerini kullanmıştı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'Asgari ücret için vergi ayarı gelecek mi' sorusunu yanıtlarken, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Asgari ücrette destek ödemesinin bu yıl işveren hesabına değil direkt işçinin hesabına yapılacağını bildirdi
Bilgin, asgari ücretin tespitine ilişkin görüşmelerle ilgili ise, \"Ben görüşmeleri ilk haftada bitirme kararındayım. Olur gibi görüyorum. İlk görüşmede değil de bir hafta içinde, haftanın başında ve sonunda görüşürüz\" dedi.
Öte yandan işçi ve işveren sendika ve örgütleri de 2022 yılı asgari ücretine ilişkin taleplerini paylaşmaya başladı. İşte asgari ücrette ortaya çıkan son talepler...
TÜRK-İŞ: Türk-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, \"Asgari ücret önümüzdeki dönem hiç olmadığı kadar önemli. 45 senedir asgari ücreti konuşuyoruz. Bu sene 45 seneye bedel bir sene. Onun için toplumu tebessüm ettirecek, toplumu memnun edecek, bizim razı geleceğimiz bir tablo çıkarsa biz de altına imza atarız.\" dedi.
HAK-İŞ: Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, pandeminin etkilerinin azaldığı ve ekonominin hızla büyümeye devam ettiğini belirterek, \"İnanıyoruz ki, işverenler bu büyümede en büyük paya sahip işçilere cömert davranacaklar. Biz konfederasyon olarak enflasyonun üzerinde bir zam oranı talep edeceğiz\" diye konuştu.
DİSK: Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonundan (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, \"Bütün ücretlere 1.000 TL iyileştirme yapılmalıdır! Ücretlerin asgari ücret kadar kısmı için 1.000 TL tutarında vergi ve pirim indirimi sağlanmalıdır. 2022 yılında asgari ücreti en az net 5.200 TL olmalıdır.\" dedi.
TİSK: Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu, başta asgari ücret olmak üzere, tüm ücretler üzerindenki vergilerin kademeli olarak azaltılması çağrısında bulundu. Dünya genelinde artan emtia fiyatları ile enerji ve taşıma maliyetlerinin birçok sektörü olumsuz etkilediği belirtilen açıklamada \"Bu nedenle, dönemin koşulları dikkate alınarak dengeli bir asgari ücret belirlenmesi her zamankinden çok daha büyük bir önem taşıyor\" denildi.
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, \"Ben yüklü bir asgari ücret zammı yapılacağını düşünüyorum. 2016 yılındaki gibi yüzde 25 civarında olacağını düşünüyorum. Belki daha bile fazla olabilir. Asgari ücret zammı belli olmadan speküle etmek doğru değil.\" dedi.
MÜSİAD: MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, \"2022 yılı için belirlenecek asgari ücret zammının, işveren üzerindeki asgari ücret vergi yüklerinin bir kısmı hafifletilerek mutlaka yıl sonu enflasyon oranının üzerinde olması gerektiğine inanıyoruz.\" ifadelerini kullandı.
HİSİAD: Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Çetin Tecdelioğlu, açıklamasında, \"Biz zaten asgari ücretin üzerinde maaşlar veriyoruz. Her zaman asgari ücretin artı 300-500 TL üzerinde eleman alıyoruz. Benim beklentim 3400-3600 aralığında olacağı yönünde. Her iki tarafı mutlu edecek bir artışın geleceğini tahmin ediyoruz\" ifadelerini kullandı.
TÜRES: Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl mevcut ekonomik koşullar göz önünde bulundurulduğunda hem çalışanların hem de işverenlerin zorda kalmaması için asgari ücretin vergiler alınmadan brüt en az 5 bin TL olması gerektiğini belirtti.
İTO: İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç , asgari ücret zammı hakkında, çalışan ve işveren arasında dengeyi koruyacak 4 önerisi bulunduğunu belirterek, enflasyonun üzerinde makul düzeyde bir asgari ücret zammından yana olduklarını belirtti.
İZTO: İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, asgari ücretin vergiden muaf olması için çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Zincir Mağazalar Derneği: Zincir Mağazalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe: Devletimiz asgari ücretten alınan vergiyi yüzde 10 azaltsın biz de işverenler olarak yüzde 25 zam yapalım toplamda yüzde 35’lik zam yapmış olalım. Bu sadece asgari ücret için değil tüm ücret skalaları için düzenlensin ki böylece sadece dar gelirliye değil orta gelir sınıfını da desteklemiş olalım.
Bakanlar 2022 yılı asgari ücret zammına ilişkin ne diyor..
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz.
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati: Küresel düzeydeki fiyat artışlarının halka olabildiğince az yansıtıldığını ve enflasyonla mücadelede gerekli tedbirleri aldıklarını vurgulayarak, \"Enflasyona asgari ücretliyi, sabit gelirliyi kesinlikle ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz.\" dedi.<br><br>
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz.
Asgari ücretle ilgili açıklamalar peş peşe geliyor: İşte masadaki son rakamlar
2022 yılına sayılı günler kala milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete yapılacak zam oranına çevrildi. Geçtiğimiz yılarda aralık ayının son haftası belli olan asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin görüşmeleri ilk haftada bitirme kararında olduğuna yönelik mesaj verdi. Bakan Bilgin, bu yıl asgari ücret desteğinin işverenin değil, işçinin hesabına yatacağını da belirtirken milyonlarca çalışan ise şimdiden zam oranlarını merak etmeye başladı. Peki işverenler ve işçiler 2022 yılı asgari ücretine yönelik ne kadar zam bekliyor. İşte asgari ücrette ortaya çıkan talepler..