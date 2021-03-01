Ekonomi Bakan Karaismailoğlu duyurdu İstanbula iki raylı sistem hattı daha kazandırıyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Son dakika... Bakan Karaismailoğlu duyurdu: İstanbul'a iki raylı sistem hattı daha kazandırıyoruz

Bakan Karaismailoğlu duyurdu: İstanbul'a iki raylı sistem hattı daha kazandırıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'a, Altunizade-Çamlıca ve Kazlıçeşme-Sirkeci hatları olmak üzere iki raylı sistem hattı daha kazandıracaklarını belirtti. Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hattını 2021, İstanbul Havalimanı-Halkalı hattını ise 2022 yılı sonunda tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu

Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda 2 yeni tünel açma makinesinin (TBM) kazıya başlaması törenine katılan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'da birbiri ardına hayata geçirilen dev projelerin kenti ve ülkeyi parlak bir geleceğe hazırladığını söyledi.

İstanbul'da modern raylı sistem hatlarıyla İstanbul halkının trafik çilesine son verdiklerini, bir yandan da şehri gürültü ve hava kirliliğinden arındırarak, çevresel sorunların azaltılmasına katkı verdiklerini anlatan Karaismailoğlu, bugün İstanbul Havalimanı-Halkalı metro hattının Olimpiyatköy-Halkalı kesimindeki tünele ilk kazmayı vurduklarını anlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: 2021'de Kanal İstanbul için önemli ilerlemeler olacak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: 2021'de Kanal İstanbul için önemli ilerlemeler olacak

Karaismailoğlu, başlayacakları kazı çalışmalarında toplam 11 bin 800 metre ilerleyerek yıl sonunda Halkalı istasyonuna ulaşmayı planladıklarını kaydederek, şu bilgileri verdi:

  • "Marmaray Halkalı istasyonu ile başlayan yüzde 55'lik ilerleme kaydettiğimiz 31,5 kilometrelik bu hatta Marmaray, Halkalı, Olimpiyatköy, Kayaşehir, Fenertepe, Avnavutköy-2, Arnavutköy-1 ve İstanbul Havalimanı istasyonları yer alıyor. Halkalı-havalimanı hattımız Halkalı istasyonundan Marmaray banliyo hattına, Olimpiyatköy ve Kayaşehir istasyonlarında Kayaşehir- Kirazlı-Otogar-Yenikapı metrosuna, havaalanından da İstanbul Havalimanı-Gayrettepe hattına bağlanacaktır."

Adil Karaismailoğlu'nun 318 metre yükseklikten paylaşımı
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Adil Karaismailoğlu'nun 318 metre yükseklikten paylaşımı

Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı ile kentin merkezi lokasyonları arasındaki ulaşımın süresini 30 dakikanın altına indirmeyi amaçladıklarını belirterek, bu süreye ulaşmak için hat ve araç saatte 120 kilometrelik hıza çıkacak şekilde tasarladıklarını ve ülkenin en hızlı metrosunu yapmayı hedeflediklerini vurguladı.

"146 kilometrelik raylı sistem hattı İstanbul'u çepeçevre saracak"

Bakan Karaismailoğlu, bu hatların tamamlanması ile Kağıthane ve Kemerburgaz'dan Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'ye de metro bağlantılarının sağlanmış olacağını kaydederek, "Böylece Gebze'den Halkalı'ya uzanan Marmaray hattının devamında Halkalı-İstanbul Havalimanı ve İstanbul Havalimanı-Gayrettepe hatları ile toplamda yaklaşık 146 kilometrelik, İstanbul'u çepeçevre saran bir raylı sistem hattı tamamlanmış olacaktır" diye konuştu.

Halihazırda İstanbul'da yapımını tamamlayıp halkın hizmetine sundukları 80 kilometrelik hattın bulunduğunu dile getiren Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "İstanbul'da yapımına devam ettiğimiz 6 hat da kısa bir süre içinde hizmete girecek. Şu anda yapımı süren, Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı, Bakırköy sahil-Kirazlı, Başakşehir-Kayaşehir, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı, Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hatlarının toplam uzunluğu 91 kilometredir ve çalışmaları büyük bir hızla devam etmektedir. Elbetteki megakentteki raylı sistem projelerimiz bunlarla sınırlı kalmayacak. 4,5 kilometrelik Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Raylı Sistem Projesi ve 8,4 kilometrelik Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Dönüşüm Projesi'nde de planlama aşamasındayız. İstanbul'a 12,9 kilometrelik iki raylı sistem hattı daha kazandırıyoruz."

Karaismailoğlu, şu an İstanbul'un raylı sistem ağının 251 kilometre olduğunu, yapımı devam eden projeleri bittiğinde rakamın 342 kilometreye yükseleceğini, 342 kilometrenin yüzde 50'sini bakanlığın kazandırmış olacağını vurguladı.

"2022 sonunda bitecek"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İstanbul'un devlet aklı ve iradesiyle hareket edilmesi gereken, geleceğini en üstün nitelikli ve kalıcı projelerle tasarlamak zorunda oldukları stratejik bir dünya kenti olduğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

  • "Yaptığımız bütün işler 2053, 2071'in planlandığı uzun soluklu stratejik bir ulaşım master planın birer parçalarıdır. Kanal İstanbul da bu planın önemli bir parçasıdır. Bu nedenle İstanbullular müsterih olsunlar. Her zaman ve şartta, İstanbul’a ve İstanbullulara hizmet etmeye devam edeceğiz. Halkalı-İstanbul Havalimanı hızlı metro hattında 3 bin çalışanımız ve 6 TBM ile kazılan metromuza daha da hız veriyoruz. Hattımızın kazı çalışmalarına 2 TBM daha katılıyor. Kayaşehir-Olimpiyatköy istasyonundaki 2 adet tünel açma makinası kazı çalışmasını aynı anda başlatıyoruz."

Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hattını 2021 sonunda, İstanbul Havalimanı-Halkalı hattını ise 2022 sonunda tamamlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Yeni TBM'lerin çalışmasını Karaismailoğlu başlattı

Karaismailoğlu, konuşmasının ardından butona basarak 2 yeni tünel aşma makinesini çalıştırdı.

Çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Karaismailoğlu, çalışanlarla fotoğraf çektirdi.

Adil Karaismailoğlu'nun 318 metre yükseklikten paylaşımı
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