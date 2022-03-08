Benzin ve motorine zam: Bu geceden itibaren geçerli olacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 7 kuruş,motorinin litre fiyatına ise 1 lira 59 kuruş zam geldi.

BENZİNİN FİYATI NE KADAR OLDU?

Benzinin litre fiyatı;

Ankara'da 19,37 liradan 20,44 liraya,

İstanbul'da 19,28 liradan 20,35 liraya,

İzmir'de 19,39 liradan 20,46 liraya çıkacak.



MOTORİNİN FİYATI NE KADAR OLDU?

Motorinin litre fiyatı;

Ankara'da ortalama 21,31 liradan 22,90 liraya,

İstanbul'da 21,23 liradan 22,82 liraya,

İzmir'de 21,31 liradan 22,90 liraya çıkacak.

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Küresel piyasalarda motorin talebinin yüksek olması ve en fazla üretimin yapıldığı rafinerilerin Rusya'da bulunması nedeniyle söz konusu ürüne benzinden daha fazla zam yapılıyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.