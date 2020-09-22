Benzine indirim geliyor

Koronavirüs vakalarındaki artış sonrası petrol fiyatlarındaki düşüş sürüyor.
ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 4.96'lık düşüşle 40 doların da altına inerek 39.07 dolara, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 3.82 düşüşle 41.50 dolara kadar geriledi.
Petrol fiyatlarındaki bu büyük düşüş iç piyasada akaryakıt ürünlerine ise indirim olarak yansıyacak.
BENZİNE 19 KURUŞ İNDİRİM
yenisafak.com'un piyasa uzmanlarından aldığı bilgiye benzinde 19 kuruş indirim bekleniyor. İndirimli fiyatların bu gece yarısı pompa fiyatlarına da yansıyacağı öngörülüyor.
Uzmanlar benzindeki indirimin ardından motorinde de önümüzdeki günlerde indirim bekliyor.