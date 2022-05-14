Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğandan yaş çay alım müjdesi Taban fiyatı 6 lira 70 kuruşa çıkarıyoruz
RİZE TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaş çay alım müjdesi: Taban fiyatı 6 lira 70 kuruşa çıkarıyoruz

Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çay üreticilerine müjde verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı yaş çayda alım taban fiyatını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu? İşte 2022 yaş çay alım fiyatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çay üreticilerini de unutmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı yaş çayda alım taban fiyatını açıkladı.

TABAN FİYAT 6,70 TL OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2022 Yaş Çay alım fiyatlarının müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz yıl yaş çay alım fiyatı 3,80 TL’ydi. Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73’ün üzerinde artışla 6,70 TL’ye, kilogramda 13 kuruş olan desteklemeyi de yüzde 130’luk artışla 30 kuruşa çıkarıyoruz" dedi.

7 LİRADAN FABRİKAYA VEREBİLECEK

Erdoğan ayrıca, "Üreticilerimiz çaylarını, geçen yıla göre desteklemeyle birlikte ortalaması yüzde 75'e gelen bir artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek" ifadelerini kullandı.

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