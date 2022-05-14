Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaş çay alım müjdesi: Taban fiyatı 6 lira 70 kuruşa çıkarıyoruz

Bakan Nebati konut fiyatlarını fahiş oranda artıran fırsatçıları uyardı: Bunu yapanlar bilsinler ki ensenizdeyiz​

Finansal Kurumlar Birliği 10'uncu Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Vatandaşlarımızın konut sahibi olmasına yönelik attığımız bu değerli adımı astronomik fiyat artışları ile suistimal etmeye çalışanlara asla göz yummayacağız. Paket açıklanmadan önceki internet üzerinde bireyseller de dahil olmak üzere satış fiyatları ilanlar tek tek tespit edildi. Bunu yapanlar bilsinler ki ensenizdeyiz.' dedi.

