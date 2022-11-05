Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı: İki bakanlıkta görevden alma ve atama kararı

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Kadına yönelik ayrımcı kodlar var

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kadın ve Demokrasi Derneği’nin (KADEM) iş birliğinde düzenlenen 5’inci Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, Atatürk Kültür Merkezi’nde başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasını yaptığı zirvenin ana teması "Kültürel Kodlar ve Kadın" olarak belirlendi. Program ardından KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar açıklamalarda bulundu.