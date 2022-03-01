Ekonomi Bakan Dönmez duyurdu Elektrikte yüzde 14e varan indirim
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez duyurdu: Elektrikte yüzde 14'e varan indirim

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı. 1 Mart’tan sonraki tüketimlerin yeni tarifeyle faturalandırılacağını belirten Dönmez, "Tüketimine göre değişmekle birlikte hem KDV hem de kademedeki bu iyileştirmeyle birlikte yüzde 8 ila yüzde 14 arasında bir indirime tekabül ediyor" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
son dakika: Elektrik indirimi geldi mi? Elektrik fatura düzenlemesi detayları: Elektrik indirimden kimler faydalanır?
Bakan DÖnmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte yeni düzenlemenin detaylarını TRT Haber'de açıklıyor.

Dönmez'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Dün sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan açıklamalarla özellikle dar ve orta gelir grubunda yer alan vatandaşlarımızın lehine bir takım iyileştirmeler daha yapmış olduk. Mesken abone grubunda yer alan tüm tüketicilerimize KDV yüzde 18’den 8’e düşürülmüş oldu. Oturduğumuz evlerin tümü konut statüsünde ve bu abone grubundan yararlanıyor. İbadethanelerimiz bu tarifelerden yararlanıyor. Son düzenlemelerle birlikte STK’lar, dernek, vakıflar ve Cemevleri de bu kapsama alınmış oldu.

Elektrik faturası indirimi ne kadara yükseldi?
ÖZGÜN
Elektrik faturası indirimi ne kadara yükseldi?

'Günlük ortalama 8 kilovatsaat ve ayda da 240 kilovatsaate yükseltilmiş oldu'

Bir diğer iyileştirme de özellikle kırsal alandaki vatandaşlarımızın içme su şebekelerinin üretim ve dağıtımında kullanılan elektrik ihtiyaçları vardı. Onlar da yine en düşük tarife grubuna dahil edilmiş oldu. Böylece burada hem KDV yüzde 8’e indirilme suretiyle hem de kademe bir miktar daha yükselterek günlük ortalama 8 kilovatsaat ve ayda da 240 kilovatsaate yükseltilmiş oldu. Bu da vatandaşımız lehine bir iyileştirme oldu.

Derin Avrupa İslam'a savaş açtı
DÜNYA
Derin Avrupa İslam'a savaş açtı

Bunun yanı sıra ticarethanede de kademeli uygulamaya geçtik. Özellikle küçük ticari işletmelerden, esnaf ve sanatkarlarımızdan gelen talepler vardı. Bunlar üzerine de biz ciddi bir çalışma yaptık. Günlük 30 kilovatsaat ki bu aylık 900 kilovatsaat eder. Biz esnaf odalarımızla da görüştük, küçük işletmelerle de görüştük. Onların ocak, şubattaki tüketimlerini dikkate alarak böyle bir düzenlemeye gidilmiş oldu. Neredeyse burada da yüzde 80’in üzerinde bir kapsama alanı olmuş oldu. Birinci kademeye girecek olan küçük ticari işletmelerin oranı iyileştirilmiş oldu.

"Yüzde 8 ila yüzde 14 arasında bir indirime tekabül ediyor"

Tüketimine göre değişmekle birlikte hem KDV hem de kademedeki bu iyileştirmeyle birlikte yüzde 8 ila yüzde 14 arasında bir indirime tekabül ediyor. Daha önce birinci kademede KDV dahil bir kilovatsaat enerji için 137 kuruş ödeniyorken şimdi bu düzenlemeyle bu 126 kuruşa, ikinci kademedeki 206 kuruş da 189 kuruşa inmiş oldu. Ticarethanede de birinci ve ikinci kademe arasında yaklaşık yüzde 25’lik bir iyileştirme yapılmış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Elektrik faturalarında yeni düzenleme yolda
FOTOĞRAF 21
Title
Yeni yılla birlikte elektrik tarifelerinde düzenlemeye gidilmişti.
Title
Vatandaşlar, tarife sonrası gelen faturalardan rahatsızlığını dile getirince; hükümet, yükün vatandaş lehine hafifletilmesi konusunda çalışmalara başlamıştı.
Title
Geçtiğimiz ayın son gününde gerçekleşen kabine toplantısı sonrası ulusa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturalarına yeni yılla birlikte yapılan düzenlemenin revize edildiğini duyurmuştu.
Title
O gün yaptığı açıklamada, İlk kademe tüketim sınırının 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıldığını belirten Erdoğan, \"Şubat ayında gelecek fatura yeni düzenlemeye göre gelecek.\" demişti.
Title
BAE dönüşü sıcağı sıcağına bugünkü kabine toplantısına da başkanlık eden Erdoğan, yeni bir düzenleme daha yapılacağını açıkladı.
Title
ELEKTRİK FATURALARINA YENİ DÜZENLEME YOLDA<br><br>Erdoğan yeni düzenlemelerin hayata geçeceğini vurgulayarak, \"Konutlarda aylık 200 kilovat üzerinden bakıldığında Türkiye 34 ülke arasında en uygun fiyatla elektrik veren üçüncü ülke konumundadır. Gelen faturalar elbette yüksek. Öncelikle 210 kilovat saate kadarki düşük tarife rakamları, ilgili kurumlar tarafından vatandaşlarımız tarafından yeniden değerlendirilecek.\" diye konuştu
Title
Erdoğan'ın faturalara ilişkin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Title
\"Türkiye bugün enerji konusunda yokluğu değil fiyatı tartışıyorsa 32 bin megavattan 100 bin megavat seviyesine çıkarttığımız kurulu enerjilere borçludur.
Title
\"298 olan santral sayısını 1808'e yükselttik. Toplam elektrik üretimimizi 4 kat artırdık. Son dönemde enerji fiyatları elbette yükselmiştir. Oldukça yükselmiştir. Sadece bize ait değil, bize mahsus değil. Kömür fiyatları 5 kat, petrol fiyatları 10 kat artmıştır. Bu fiyat artışları günlük hayata yansımıştır.
Title
Konutlarda aylık 200 kilovat üzerinden bakıldığında Türkiye 34. ülke arasında en uygun fiyatla elektrik veren üçüncü ülke.\"<br>
Title
Ükemizdeki 200 kilovat 18 euro iken bu rakam Norveç'te 35 euro Fransa'da 45 euro Hollanda da 60 euro Belçika'da 92 Almanya'da 100 euro'dur. Asgari ücretle mukayese edildiğinde yüzde 5.5'luk oran çıkıyor. Almanya'da yüzde 6.2 Çekya'da yüzde 10 Romanya'da yüzde 15 ile karşılaşıyoruz.
Title
Doğal gazda da 100 mt3 lük tüketime bu rakam Macaristan'da 30 euro.,Yunanistan'da 100 euro, İtalya'da 156 euro... Ülkemiz asgari ücrette yüzde 5.6 ile yine ilk sıralarda yer almaktadır.
Title
\"Gelen faturalar elbette yüksek. Türkiye en uygun tarifeli elektrik ve doğal gaz veren ülkelerin başında gelmektedir. 165 milyar liralık sübvansiyon yaptık. Yılbaşı itibarıyla tarifelerdeki düzenlemeye rağmen, haneleri desteklemeye devam ediyoruz.
Title
Geçtiğimiz kabine 150 olan kilovatı, 210'a yükseltmiştik. Yapılan analizler ocak ayı itibarıyla yüzde 64'ünün düşük tarifeden yararlandığını kalanın ise üst tarifeden ödediği belirlendi.
Title
Öncelikle 210 kilovat saate kadarki düşük tarife rakamları ilgili kurumlar tarafından vatandaşlarımız tarafından yeniden değerlendirilecek.
Title
Küçük esnaf için de benzer kademelendirme yapılacak. Dernekler, vakıflar, cemevleri dahil konut statüsüne düşürülecek.
Title
Daha önce sözünü verdiğimiz doğal gaz tüketim desteği hazırlıkları da tamamlandı.
Title
Kriterlere uyan 4 milyon hane için iki defa ödenmek için 450 ila 1150 liralık destek sağlayacağız. <br>
Title
Kronik hastaların bulunduğu haneler için bu rakamlara ilave yapılacaktır.
Title
81 ilimizin tamamında başvurular cuma günü başlayacak.
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Elektrik faturalarında yeni düzenleme yolda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, elektrik faturalarında yapılacak yeni düzenlemeye ilişkin detayları duyurdu. Erdoğan yeni düzenlemelerin hayata geçeceğini vurgulayarak, "Konutlarda aylık 200 kilovat üzerinden bakıldığında Türkiye 34 ülke arasında en uygun fiyatla elektrik veren üçüncü ülke konumundadır. Gelen faturalar elbette yüksek. Öncelikle 210 kilovat saate kadarki düşük tarife rakamları, ilgili kurumlar tarafından vatandaşlarımız tarafından yeniden değerlendirilecek." diye konuştu. Erdoğan ayrıca, ihtiyaç sahipleri için sağlanacak enerji desteği başvurularının bu hafta başlayacağını belirtti. Peki yeni düzenlemeyle elektrik faturaları düşecek mi? Elektrik faturalarında indirim olacak mı? İşte detaylar...


Resmi Gazetede yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlandı

​Memur olmak isteyenler dikkat, 750 kişi alınacak.
Büyük kaçış sürüyor

Büyük kaçış sürüyor

Sayı 4 milyonu bulabilir.
Rusya-Ukrayna savaşında altıncı gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

​Altın Tasarruf Sistemi'nde yeni uygulamalar devrede.

​Boşandığı eşini bıçaklayacağını sosyal medyadan duyurmuş.

Eski Başbakan ​Tansu Çiller 28 Şubat'ı Yeni Şafak'a anlattı.

​Gezginlerin yeni gözdesi, ulaşımda alternatif çözüm oldu.

Yılan Adası'ndaki 13 Ukrayna askerinden haber var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.