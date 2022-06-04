Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemlerde gündemde olan asgari ücrete yeni bir zam yapılıp yapılmayacağına dair değerlendirmelerde bulundu.

"ARADAKİ FARKI KAPATACAĞIZ"

Düşen alım gücüne değinen ve maaşlara zam gelebileceğinin sinyallerini veren Erdoğan şunları söyledi: "Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşın gelirlerini arttırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz. Yatırım, istihdam, üretim, ihrtacat, bunların hepsini artırarak sene sonuna güçlü gideceğiz."

OYNAT 00:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücrete zam açıklaması: Aradaki farkı kapatacağız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücrete yeni zam mesajı veren Erdoğan, 'Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşın gelirlerini arttırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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GÖZLER TEMMUZ AYINA ÇEVRİLDİ

Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca işçi ve işveren tarafından takip ediliyor. 2022 Asgari ücret tutarı 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti. Nisan ayı enflasyon oranının yüzde 69,97 seviyesinde gerçekleşirken gözler “2022 Temmuz asgari ücret zammı yapılacak mı?” sorusuna çevrilmişti.

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Konuya dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete temmuz zammının gündemde olmadığını dile getirmişti. MKYK sonrasında açıklama yapan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik ise "Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir." ifadelerini kullanmıştı.



