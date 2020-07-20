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Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı Fatih Karadenizdeki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Son dakika: Fatih Karadeniz'deki ilk sondajına başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı: Fatih Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fatih, milletimizin duası ve desteğiyle Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladı. Varsa mutlaka bulacağız" dedi.

Haber Merkezi AA
Milli sondaj gemisi Fatih
Milli sondaj gemisi Fatih

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fatih, milletimizin duası ve desteğiyle Karadeniz’deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladı" ifadelerini kullandı.

"Varsa mutlaka bulacağız"

Dönmez, "Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için denizlerimizin her bir metrekaresini karış karış arayacağız. 'Varsa mutlaka bulacağız'" dedi.

Trabzon Limanı'na demir atan Fatih Sondaj Gemisi'nde kulelerin montajı bitti: 15 Temmuz'da ilk sondajı vuracak
EKONOMİ
Trabzon Limanı'na demir atan Fatih Sondaj Gemisi'nde kulelerin montajı bitti: 15 Temmuz'da ilk sondajı vuracak
  • Fatih sondaj gemisi 29 Mayıs'ta İstanbul'dan Trabzon Limanı'na uğurlanmıştı. Geminin 103 metrelik kulelerinin köprülerden geçebilmesi için Haydarpaşa Limanı'nda demonte edilmiş ve kulelerin montajı Trabzon Limanı'nda yapılmıştı.

Fatih Sondaj Gemisi Trabzon Limanı’ndan ayrıldı
FOTOĞRAF 14
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Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'dan uğurlanan Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatihin, Albayraklar Grubu'na ait Trabzon Limanı'nda sürdürülen montaj çalışmaları sona erdi.
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229 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki Fatih'in limandan ayrılışı nedeniyle sabah saatlerinde düzenlenen törende, Trabzon Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı konser verdi.
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Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, törende yaptığı konuşmada, sondaj gemisi Fatih ve personelini Trabzon'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.
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Ermiş, Türk milleti için yola çıkan geminin büyük başarılar elde edeceğine inandıklarını, bundan sonraki süreçte de liman olarak her zaman hizmete hazır olduklarını ifade etti.
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Liman çalışanlarının Türk bayrakları eşliğinde uğurladığı Fatih, römorkörler yardımıyla limandan ayrıldı.
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İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e geçebilmesi için direği kısaltılan, 51 bin 283 groston ağırlığındaki gemi, sökülen parçalarının montajı için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Kurtaran isimli römorkörle İstanbul'dan Trabzon'a getirilmişti.
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6 Haziran'da Trabzon Limanı'na demir atan Fatih, Trabzon açıklarında bir süre daha bekleyecek. Gemi pervanelerinin denize indirilmesinin ardından tanklara su alımı yapılacağı, bu sürecin de yaklaşık 36 saat süreceği belirtildi.
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Fatih Sondaj Gemisi Trabzon Limanı’ndan ayrıldı
Karadeniz'de sondaj faaliyeti gerçekleştirmek için Trabzon Limanı'nda 20 gündür hazırlıklarını sürdüren Fatih Sondaj Gemisi, bu sabah römorkörler yardımı ile limandan çıkartılarak Trabzon açıklarına çekildi. Gemi, yarın sondaj çalışmalarının ilk durağı olan Karadeniz Ereğlisi açıklarına doğru hareket edecek.


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