Ekonomi Bakan Bilgin duyurdu Orman yangınından etkilenen bölgelerde sosyal güvenlik prim borçları ertelendi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Bilgin duyurdu: Orman yangınından etkilenen bölgelerde sosyal güvenlik prim borçları ertelendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; Adana, Antalya, Mersin, Osmaniye ve Muğla'da orman yangınlarından etkilenen işyeri ve sigortalıların sosyal güvenlik prim borçlarının ertelendiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Son dakika haberi: Bakan Vedat Bilgin duyurdu: Orman yangınından etkilenen bölgelerde sosyal güvenlik prim borçları ertelendi
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Bakan Bilgin'in Twitter hesabından yaptığı açıklamaları şöyle:

Adana, Antalya, Mersin, Osmaniye ve Muğla illerimizde çıkan yangınlardan etkilenen ilçelerimizdeki işyeri ve sigortalıların sosyal güvenlik prim borçlarının ödeme sürelerini erteliyoruz. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımızın ilaçlarına erişimi için de gereken tedbiri aldık.

Kronik hastalığı olanların süresi biten raporları geçerli sayılarak ilaç ve tıbbi malzemeleri karşılanmaya devam edilecek. Evleri zarar gören vatandaşlarımız da en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine başvurarak ilaçlarını temin edebilirler.

Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm kurumları ve imkanlarıyla sahadadır. Bu zor günleri el ele atlatacak, yaralarımızı birlikte saracağız.

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