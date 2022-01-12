Ekonomi Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında azaltma
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında azaltma

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ), İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında yarın (13 Ocak) saat 06.00 ile 11.59 arasında yüzde 15 oranında azaltma yapılacağını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Son dakika haberi: Sabiha Gökçen Havalimanı 13 Ocak uçuşlar iptal mi edilecek? Uçuş azaltma ne demek?
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HEAŞ açıklamasında, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM), Marmara Bölgesi'nde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında 13 Ocak 2022 tarihi saat 06.00 ile 11.59 arasında yüzde 15 oranında azaltma yapılacaktır.'' ifadeleri kullanıldı.

YOLCULARA ÇAĞRI: ÇAĞRI MERKEZLERİİ TAKİP EDİN

Açıklamada ayrıca tüm yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesinin tavsiye edildiği kaydedildi.

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