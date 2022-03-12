Ekonomi İstanbulda uçuşlara kar engeli Yarınki 221 sefer iptal edildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul'da uçuşlara 'kar' engeli: Yarınki 221 sefer iptal edildi

Günlerdir uyarısı yapılan kar yağışı İstanbul'da etkisini gösterdi. Türk Hava Yolları (THY), İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından yarın yapılması planlanan 192 seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal etti. Öte yandan AnadoluJet'in yarın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan planlanan 29 seferi de iptal edildi.

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Haber Merkezi AA
Son dakika haberi: Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanında uçuşlar iptal mi edildi?
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İstanbul'da günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Mart Pazar günü İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 163 ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış/varışlı 29 olmak üzere toplam 192 sefer iptal edilmiştir." denildi.

BİR SEFER İPTALİ DE ANADOLUJET'TEN

Ayrıca, AnadoluJet'in yarın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan planlanan 29 sefer de iptal edildi. İlerleyen saatlerde iptallerin artabileceği öğrenildi.

Seferi iptal olan yolcuların uçuş saatine kadar THY ve AnadoluJet'in resmi internet sitesi, mobil uygulaması üzerinden değişiklik ve iade işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlayabilecekleri belirtildi.

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