İstanbul'da uçuşlara 'kar' engeli: Yarınki 221 sefer iptal edildi

İstanbul'da günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Mart Pazar günü İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 163 ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış/varışlı 29 olmak üzere toplam 192 sefer iptal edilmiştir." denildi.

BİR SEFER İPTALİ DE ANADOLUJET'TEN

Ayrıca, AnadoluJet'in yarın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan planlanan 29 sefer de iptal edildi. İlerleyen saatlerde iptallerin artabileceği öğrenildi.

Seferi iptal olan yolcuların uçuş saatine kadar THY ve AnadoluJet'in resmi internet sitesi, mobil uygulaması üzerinden değişiklik ve iade işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlayabilecekleri belirtildi.

GÜNDEM THY’de sefer iptali sayısı 407’den 484’e çıktı