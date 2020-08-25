Aselsan'dan enerji alanında büyük başarı: Üretiminde sona gelindi

ASELSAN, Türkiye'de güneş enerjisi alanında yürütülen çalışmalara teknolojik destek verecek.

Şirket bir süredir, güneş panellerinde üretilen enerjiyi şebekeye vermek için gerekli güç dönüştürücüyü (fotovoltaik evirici) geliştirmek için çalışmalar yürütüyor.

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SON 5 YILDA 250 MİLYON DOLAR İTHALATA GİTTİ ASELSAN YERLİSİNİ ÜRETMEYİ BAŞARDI

Son 5 yılda kurulumu tamamlanan güneş enerji santrallerinde kullanılan eviriciler için toplamda 250 milyon doların üzerinde ithalat gerçekleştirildi. Üretilen enerjinin kullanıcıya ulaşması için hayati önemde olan fotovoltaik eviricinin yerli üretilmesi için ASELSAN'daki çalışmalar son aşamaya geldi.

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Enerji sektörü, son yıllarda Türkiye'ye yön veren ve en kayda değer büyümenin sağlandığı ilk üç sektörden biri oldu. Güneş enerji santralleri saha ve çatı uygulamalarıyla hızla büyüyen bir sektör haline geldi. Türkiye'de 7 binin üzerinde güneş enerji santrali kurulurken, güneş enerjisi kurulu gücü 6 bin 232 megavata ulaştı.





ASELSAN, çalışmaları devam eden 250 kilovat gücünde dizi tip ürünle evirici tedarikçisi olarak hızla büyüyen güneş enerjisi sektöründe yerini almayı hedefliyor.

VERİMLİLİK ARTIRILACAK

1500 volt DC gerilim seviyesinde çalışabilecek cihazla modern teknoloji gereklilikleri sağlanarak enerji üretiminde verimlilik artırılacak. Sahip olduğu altyapı sayesinde modüler merkezi şekilde bağlanabilme özelliği olan ürünler, yatırımcıların tercihleri doğrultusunda kabin içi uygulaması ile merkezi evirici yapısında da santrallerde görev alabilecek.

Ayrıca, RS485 ve PLC (opsiyonel) haberleşme altyapıları kullanılarak yatırımcılar ile mühendislik, tedarik ve kurulum firmaları tarafından hem evirici cihazı hem de santral bazında uzaktan izleme ve takip sistemleri kullanılabilecek.

OYNAT 03:34 ​Elektrikte yeni dönem: Faturalara Yeşil Tarife geliyor Enerjide dünya başka bir döneme giriyor. Türkiye'de ise ilk adım ağustosta atılıyor. Elektrik faturalarına yeni bir tarife geliyor. Söz konusu uygulamanın ismi ise Yeşil Tarife. İsteyen vatandaş elektrikte tarifesini değiştirerek yenilenebilir enerjiden üretilen elektriği kullanmak için Yeşil Tarife'ye geçebilecek. Peki enerjide atılan bu adımla ne amaçlanıyor? Gelin detaylarını birlikte inceleyelim... BiP'te paylaş

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