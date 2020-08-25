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Ekonomi Aselsandan enerji alanında büyük başarı Üretiminde sona gelindi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Son dakika haberleri: ASELSAN güneş enerjisinde ithalatı dönüştürecek fotovoltaik evirici üretti

Aselsan'dan enerji alanında büyük başarı: Üretiminde sona gelindi

Türkiye'de son dönemde büyük yatırımların yapıldığı güneş enerjisine ASELSAN'dan da büyük destek geldi. ASELSAN, güneş panellerinde üretilen enerjiyi şebekeye vermek için gerekli "güç dönüştürücünün" yerli olarak üretilmesinde sona geldi.Bu sayede son 5 yılda kurulumu tamamlanan güneş enerjisi santrallerinde kullanılan eviriciler için harcanan toplamda 250 milyon doların üzerinde ithalat gideri artık Türkiye'de kalacak.

Haber Merkezi AA
Güneş enerjisi paneli...
Güneş enerjisi paneli...

ASELSAN, Türkiye'de güneş enerjisi alanında yürütülen çalışmalara teknolojik destek verecek.

Şirket bir süredir, güneş panellerinde üretilen enerjiyi şebekeye vermek için gerekli güç dönüştürücüyü (fotovoltaik evirici) geliştirmek için çalışmalar yürütüyor.

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SON 5 YILDA 250 MİLYON DOLAR İTHALATA GİTTİ ASELSAN YERLİSİNİ ÜRETMEYİ BAŞARDI

  • Son 5 yılda kurulumu tamamlanan güneş enerji santrallerinde kullanılan eviriciler için toplamda 250 milyon doların üzerinde ithalat gerçekleştirildi. Üretilen enerjinin kullanıcıya ulaşması için hayati önemde olan fotovoltaik eviricinin yerli üretilmesi için ASELSAN'daki çalışmalar son aşamaya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk yerli güneş paneli fabrikasının açılışını yaptı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk yerli güneş paneli fabrikasının açılışını yaptı

Enerji sektörü, son yıllarda Türkiye'ye yön veren ve en kayda değer büyümenin sağlandığı ilk üç sektörden biri oldu. Güneş enerji santralleri saha ve çatı uygulamalarıyla hızla büyüyen bir sektör haline geldi. Türkiye'de 7 binin üzerinde güneş enerji santrali kurulurken, güneş enerjisi kurulu gücü 6 bin 232 megavata ulaştı.

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ASELSAN, çalışmaları devam eden 250 kilovat gücünde dizi tip ürünle evirici tedarikçisi olarak hızla büyüyen güneş enerjisi sektöründe yerini almayı hedefliyor.

VERİMLİLİK ARTIRILACAK

1500 volt DC gerilim seviyesinde çalışabilecek cihazla modern teknoloji gereklilikleri sağlanarak enerji üretiminde verimlilik artırılacak. Sahip olduğu altyapı sayesinde modüler merkezi şekilde bağlanabilme özelliği olan ürünler, yatırımcıların tercihleri doğrultusunda kabin içi uygulaması ile merkezi evirici yapısında da santrallerde görev alabilecek.

Ayrıca, RS485 ve PLC (opsiyonel) haberleşme altyapıları kullanılarak yatırımcılar ile mühendislik, tedarik ve kurulum firmaları tarafından hem evirici cihazı hem de santral bazında uzaktan izleme ve takip sistemleri kullanılabilecek.

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