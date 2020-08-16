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Ekonomi Savunma sanayinde müthiş haber 25 mm Kara Topu yerli imkanlarla geliştirilecek
SAVUNMA SANAYİ

Son dakika haberleri: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: 25 mm Kara Topu yerli imkanlarla geliştirilecek

Savunma sanayinde müthiş haber: 25 mm Kara Topu yerli imkanlarla geliştirilecek

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, '25 mm Kara Topu'nu, herhangi bir yurt dışı bağımlılık ve lisansa tabi olmadan yerli imkanlarla geliştirileceğini ifade etti.

Haber Merkezi AA
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 25 mm Kara Topu'nun yerli imkanlarla geliştirileceğini açıkladı.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 25 mm Kara Topu'nun yerli imkanlarla geliştirileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "İhracat lisansına tabi olarak üretilen 25 mm Kara Topu'nu, herhangi bir yurt dışı bağımlılık ve lisansa tabi olmadan yerli imkanlarla geliştireceğiz." ifadesini kullandı.

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YERLİ İMKANLARLA GELİŞTİRİLECEK

Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 25 mm Kara Topu geliştirilmesi için Başkanlık ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ)-Sarsılmaz ortaklığında kurulan TR Mekatronik Sistemler firması arasında sözleşme müzakerelerine başlandığı bilgisini paylaştı.

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  • Paylaşımda projeyle 25 mm Kara Topu'nun yurt içi imkanlarla geliştirilmesinin amaçlandığını belirten Demir, "İhracat lisansına tabi olarak üretilen 25 mm Kara Topu'nu, herhangi bir yurt dışı bağımlılık ve lisansa tabi olmadan yerli imkanlarla geliştireceğiz. Ayrıca çok sayıda ülkenin kullandığı ve bu yönüyle ihracat potansiyeli yüksek olan bir ürünü ortaya çıkarmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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