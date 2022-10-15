Ekonomi TTK Amasradaki maden ocağında yüksek metan gazı bulunduğu iddialarını yalanladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TTK 'Amasra'daki maden ocağında yüksek metan gazı bulunduğu' iddialarını yalanladı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Amasra maden ocağındaki patlamaya ilişkin bazı haberlerde kullanılan "maden ocağında yüksek metan gazı bulunduğu" ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Son dakika haberleri.. TTK Amasradaki maden ocağında yüksek metan gazı bulunduğu​ iddialarını yalanladı
Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait ocakta, dün saat 18.15’te patlama meydana geldi.

TTK Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Eksi kotlarda yüksek metan gazı" ve "2019 yılında yayımlanan Sayıştay raporu" içerikli haberlerdeki yanlış ifadeler nedeniyle açıklamaya ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

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Açıklamada şunlar kaydedildi:

  • "2019'da yayımlanan Sayıştay raporuna atıfta bulunularak yapılan haberlerde, çalışan damarların tamamında gaz içeriğinin yüksek olduğu ifade edilmektedir. Söz konusu haberlerde, kömürün içinde yer alan metan gazı 'çalışılan ortamdaki havada yüksek metan gazı tespit edildi' şeklinde lanse edilmektedir. Söz konusu ifade tamamen yanlıştır. Ocak içindeki havalandırma ile kömürün bünyesindeki metan gazı birbirinden farklı konulardır. Dolayısıyla bu durum iş sağlığını ve güvenliğini etkileyen bir durum değildir. Öte yandan, Kurumumuzdaki tüm müesseselerimizde maden iş sağlığı ve güvenliği kurallarına sıkı sıkıya riayet edilerek üretim yapılmaktadır."

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Sayıştay Başkanlığı Enerji Grup Başkanlığına atanan İbrahim Özkarcı'nın kurumu ziyaretinin nezaket ziyareti olduğu ve denetim amaçlı yapılmadığı bildirilen açıklamada, "TTK Amasra Müessesesi'nde üretim esnasında Kurum Degaj Yönergesi hükümleri titizlikle uygulanmaktadır" ifadesi kullanıldı.

Maden işçisi faciadan iki dakikayla kurtuldu: 15 kişiden tek o sağ çıktı
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Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamadan iki dakikayla kurtulan 14 yıllık maden işçisi Aydın Kalaycı, yaşadıklarını anlattı. Kalaycı, eksi 300 kotunda 15 kişiden tek kendisinin sağ çıktığını söyledi.<br>
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Kalaycı, \"İlk çıkanlardanım, son iki dakikayla kurtuldum. Çok üzgünüm. Arkadaşlarımız şehit oldular. 4-12 vardiyasında çalışıyordum. Ocaktaydım. Olay mahallindeydim. Bir dakikayla da olabilir. Beş adımla da olabilir. Beş adım önünüzde metan da olabilir. Dünya karardı. Tekrar o madene girdim. Ondan sonra iki defa girdim. Sonra sabah 5 sıralarında girdik. Allah'a şükür kimse kalmadı. 14 yıldır bu madenlerde çalışıyoruz. İlk kez böyle bir şey yaşandı. Devam edeceğiz. Ekmek parası. Eksi 300 kotunda 14 kişi falandık. Oradan tek ben çıkabildim. 14 yıldan beri hep akrabayız. Acısıyla tatlısıyla beraber yaşıyoruz. Birbirimize canımızı emanet ediyoruz. İlk kez böyle bir şey yaşıyoruz. Ocaklarımız dışarıdan 7-24 yaşanıyor. Öyle bir toz duman hayatımda görmedim. Lambayla önümü göremiyordum. Biz elimizden geleni yaptık. Arkadaşlarımızı bırakmadık. 24 saattir buradayız. En son görevimizi yaptık. En son 13-14 kişi kalmıştı. Gece 2'de tekrar indik. Hepsini aldık. Ocakta kimse kalmadı\" diye konuştu.<br>
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\"Yüzlerini hatırlayacağız, belki de rüyamıza girecek\"<br><br>14 yıllık maden işçisi Celal Kara da patlama sonrası galerilere girdiklerinde arkadaşlarıyla karşılaştıklarını belirtti.
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Arkadaşlarını görünce şok olduklarını ifade eden Kara, \"Zaten biliyoruz biz yerin altında kelle koltukta. O yüzden yapacak bir şeyimiz yok. Bu olayın nasıl olduğunu kimse bilmiyor. 14 senedir burada çalışıyorum, böyle bir şeyle karşılaşmadım. Neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Çalışma galerilerine gittiğimizde arkadaşlarımız oradaydı. İki kişi oradan dört kişi oradan alıyorduk. Çok kötü bir durumdu. Daha yeni çıktık. 13-14 kişi kalmıştı. Gece sıralarında tekrar indik. Onları kurtardık. Şu anda ocakta kimse kalmadı. Biz sadece aldığımızı çıkardık. Tam sayı tutmadık. Çıkardıklarımızda başta bir iki yaralı vardı. 6-7 kişi hastanede varmış şu anda. Her vardiyada sayı değişiyor. Kaç kişi gelip gelmeyeceği de belli olmuyor. Biz de sayıyı bilmiyoruz. Son görevlerimizi yerine getirdik. Bizim için bundan sonra zor olacak. Belki arkadaşlarımız rüyalarımıza girecek. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Ekmeğimizi kömürden çıkartıyoruz. Bir iki zorluk çekeceğiz. Artık yapacak bir şeyimiz yok\" ifadelerini kullandı.
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Maden işçisi faciadan iki dakikayla kurtuldu: 15 kişiden tek o sağ çıktı
Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamadan iki dakikayla kurtulan 14 yıllık maden işçisi Aydın Kalaycı, dehşet anlarını gazetecilere anlattı. Kalaycı, "Eksi 300 kotunda 14 kişi falandık. Oradan tek ben çıkabildim. 14 yıldan beri hep akrabayız" dedi.


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