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Son dakika haberleri: Türkiye'nin kredi notu açıklandı

S&P, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard amp; Poor's (Samp;P), Türkiye'nin kredi notunu teyit etti. Kovid-19 salgınının etkileri nedeniyle Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,3 oranında daralmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, ekonomik büyümenin yılın ikinci yarısında toparlanma göstermesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

SP'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "B ", uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunun ise "BB-" olarak teyit edildiği bildirildi.

Türkiye'nin kısa vadeli döviz ve yerel para birimi cinsinden kredi notunun da "B" olarak teyit edildiğinin belirtildiği açıklamada, ülkenin kredi notu görünümünün ise "durağan" olduğu kaydedildi.

Borç stoku dengelendi

Açıklamada, durağan görünümün, özel sektörünün direncine karşı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kaynaklı aşağı yönlü riskler ve kamu net borç stokunu dengelediği aktarıldı.

SP'nin açıklamasında, döviz kurundaki oynaklığa ve Kovid-19 nedeniyle ekonomik faaliyetteki bozulmalara rağmen Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci yarısında toparlanmasının beklendiği ifade edildi.

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Ekonomik büyüme ikinci yarıda toparlanıyor

Kovid-19 salgınının etkileri nedeniyle Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,3 oranında daralmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, ekonomik büyümenin yılın ikinci yarısında toparlanma göstermesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, kredi büyümesinin hızlı artışı, çift haneli enflasyon ve cari işlemler açığının son aylarda genişlemesi dahil olmak üzere geçmiş dengesizliklerin yeniden ortaya çıktığına dair işaretlerin olduğu belirtilerek, net kamu borcunun gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranının, Türk bankaları geniş çaplı kamu desteğine ihtiyaç duymadıkça, 2020 yılı sonunda yüzde 35 seviyesinde olacağının tahmin edildiği bildirildi.

SP'nin açıklamasında, salgının Türkiye'de kontrol altında göründüğü ve bu durumun gelişmekte olan diğer ekonomilere kıyasla daha hızlı toparlanmaya izin verdiği ifade edildi.

Açıklamada, ülke ekonomisinin 2021'de ise yüzde 4,5'lik toparlanma göstermesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, enflasyonun bu yıl yüzde 10,6, 2021'de 9,4, 2022'de yüzde 9,2 ve 2023'te yüzde 9 olacağı öngörüldü. Ülkedeki işsizlik oranının ise bu yıl yüzde 14,3, 2021'de yüzde 12,4, 2022'de yüzde 11,2 ve 2023'te yüzde 10,7 olacağı tahmin edildi.

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