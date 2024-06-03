Tüketici Fiyat Endeksi mayısta yüzde 3,37 artarken, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu.

İş yerlerine yapılacak kira zammı oranı da belli oldu. İş yerlerine yapılacak kira zam oranı yüzde 62.51 olarak öne çıktı.