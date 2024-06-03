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Ekonomi

Kiracılar dikkat: Zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Enflasyon mayısta aylık bazda yüzde 3,37, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu. Kira artış oranı ise yüzde 62.51 olarak belirlendi.

Seren Som
10:29 - 3/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.


Tüketici Fiyat Endeksi mayısta yüzde 3,37 artarken, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu.

İş yerlerine yapılacak kira zammı oranı da belli oldu. İş yerlerine yapılacak kira zam oranı yüzde 62.51 olarak öne çıktı.

Kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 62.51 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek.

  • Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 59.64 olmuştu.

Konut kiralarına zam olacak mı?

Konutlarda kira artış oranı 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 olacak.





#Enflasyon
#Kira
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#Mayıs
#Zam
#İş yeri
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