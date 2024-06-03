Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.
Tüketici Fiyat Endeksi mayısta yüzde 3,37 artarken, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu.
İş yerlerine yapılacak kira zammı oranı da belli oldu. İş yerlerine yapılacak kira zam oranı yüzde 62.51 olarak öne çıktı.
Kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 62.51 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek.
- Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 59.64 olmuştu.
Konut kiralarına zam olacak mı?
Konutlarda kira artış oranı 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 olacak.