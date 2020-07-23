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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Son dakika: Tüketici güven endeksi açıklandı

Tüketici güven endeksi açıklandı

Tüketici güven endeksi temmuz ayında 60,9 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika
Son dakika

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre %2,7 oranında azaldı; haziran ayında 62,6 olan endeks, temmuz ayında 60,9 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 80,6 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Haziran ayında 79,9 iken, Temmuz ayında %0,9 oranında artarak 80,6 oldu.

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Meteorolojinin hava durumu değerlendirmelerine göre, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Samsun’un doğusu, Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hatalı basılmış 50 TL’lik banknotu rekor fiyata satmak istiyor: Koleksiyoncuları bekliyor
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Hatalı basılmış 50 TL’lik banknotu rekor fiyata satmak istiyor: Koleksiyoncuları bekliyor

Adıyaman’da otopark işletmecisi Murat Kuştepe, müşterinin verdiği hatalı basılmış 50 TL’lik banknotu 75 bin TL’ye satmak için koleksiyoncuları bekliyor. Kuştepe, "Bunlara koleksiyoncuların büyük bir ilgisi varmış. Bundan dolayı bir ilgi olursa koleksiyoncuları Adıyaman’a bekliyorum. İnternetten gördüğüm fiyat 75 bin 80 bin TL civarında, öyle bir teklif olursa değerlendiririz. Koleksiyoncuları Adıyaman’a bekliyorum” dedi.
Türk mühendisleri geliştirdi: Dikine iniş kalkış yapabilen Alesta havalanmaya hazır
Ekonomi

Türk mühendisleri geliştirdi: Dikine iniş kalkış yapabilen Alesta havalanmaya hazır

Sabit ve döner kanatlı İHA'ların kabiliyetlerini barındıran insansız hava aracı Alesta'nın yer testlerinde sona gelindi. Yakın zamanda uçuş testlerine başlayacak dikine iniş kalkışlı ve dönebilen kanatlı Alesta, sene sonunda göreve hazır hale gelecek. Üretici firmanın Genel Müdürü Eray Gökalp, "Bu tür sistemleri geliştiren birkaç firma var. Hatta seri üretime de geçmiş değiller, geliştirme aşamasındalar. Sadece Türkiye'de değil yurt dışında da çok ciddi pazarı olacağını düşünüyoruz" dedi.

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