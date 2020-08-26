Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Dolar sat TL al Bankacılık devi JPMorgan tavsiye etti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Son dönemde neye yatırım yapılmalı?

Dolar sat TL al: Bankacılık devi JPMorgan tavsiye etti

Bankacılık devi JPMorgan, küresel döviz stratejisi raporunda ‘dolar sat TL al’ tavsiyesinde bulundu. Raporda, kurda “Son iki haftadır açık bir şekilde yukarı yönlü ivme kaybı gözlemlendiği” belirtilirken, kurda önemli ölçüde geri çekilme riski olduğu kaydedildi. Türk Lirası yıl başından bu yana dolar karşısında değer kaybediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD’nin ünlü yatırım bankası JPMorgan, küresel döviz stratejisi raporunda "dolar sat TL al" tavsiyesinde bulundu. Raporda, kurda "Son iki haftadır açık bir şekilde yukarı yönlü ivme kaybı gözlemlendiği" belirtilirken, önemli ölçüde geri çekilme riski olduğu ve bu geri çekilme için kritik önemdeki ilk Fibonacci desteği olan 7.1890'ın kırılması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, böyle bir kırılmanın daha geniş çaplı bir geri çekilmeyi getirebileceği belirtildi. Kurumun strateji notunda "Biz 6.7800 ve 5.5000 hedefiyle, 7.6500 'zararı durdur' seviyesiyle 7.3975'ten 1 birim sattık" dendi.

Fotoğraf: Arşiv
  • Salı günü 7.4068 ile 7.3714 arasında işlem görmesinin ardından günü 7.3901'den tamamlayan dolar/TL kuru, sabaha karşı kısa bir süreliğine 7.4169 ile rekor zirveye ulaşmasının ardından 7.3975 seviyelerinde yatay seyretti. Daha sonra yönünü aşağı çeviren kur, düşüşünü hızlandırdı. Dolar/TL, JP Morgan’ın açıklamasının etkisiyle gün boyu düşüş eğilimini sürdürdü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Yatırım iştahı temmuzda artmaya devam etti
EKONOMİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Yatırım iştahı temmuzda artmaya devam etti
Abone Ol Google News
Erdoğan ile Trumptelefonda görüştü

Erdoğan ile Trump
telefonda görüştü

​Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.
ABDde ırkçı saldırı

ABD'de ırkçı saldırı

Polis şiddetini protesto eden gruba silahlı saldırı.
Tezgahta tıp fakültesini kazandığını öğrendi

Tezgahta tıp fakültesini
kazandığını öğrendi

Pazarcılık yaparak harçlığını çıkarıyor.
Derbi tarihleri <br>belli oldu

Derbi tarihleri
belli oldu

​​Süper Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi yapıldı.
Irak'tan İsrail'le<br>normalleşme açıklaması

Irak'tan İsrail'le
normalleşme açıklaması

​"Yasalarımızı hükümet ve halk net olarak biliyor."
On dört ilde <br>ek tedbir

On dört ilde
ek tedbir

​İçişleri'nden nüfus müdürlükleri için yeni karar.
Bursa'da büyük dönüşüm başladı

Bursa'da büyük dönüşüm başladı

​Tarih ve yeşil 'yeniden' gün yüzüne çıkıyor
Tabuta Sığmayanlar

Tabuta Sığmayanlar

Şehit Yüzbaşı Yunus Çelebi'nin aziz hatırasını yâd ediyoruz.
Cezalar sıkılaşıyor

Cezalar sıkılaşıyor

​O ülkede maske takmayanlara hapis cezası geliyor.
​Meteorolojiden sağanak uyarısı

​Meteorolojiden sağanak uyarısı

Bu akşamdan itibaren başlayacak.
Test sayısı <br>100 bini geçti

Test sayısı
100 bini geçti

​Bakan Koca son 24 saatin tablosunu açıkladı.
Yürek burkan görüntüler

Yürek burkan görüntüler

​Afganistan'daki sel felaketinde 70 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla yaralı var.
Kayıp <br>22 milyar sterlin

Kayıp
22 milyar sterlin

​Koronavirüs salgını İngiliz turizmine darbe vurdu.
Müze gibi ev

Müze gibi ev

Sakarya'lı çift ​40 yıldır antika eşya topluyor.
Malazgirt'e dev Alparslan silüeti

Malazgirt'e dev Alparslan silüeti

Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapıldı.

İkinci el arabalarda yeni dönem

İkinci el arabalarda yeni dönem

​Ekspertiz yapılmadan satış yok, 8 yaşından büyük ve belli km'yi geçenler hariç...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.