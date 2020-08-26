Dolar sat TL al: Bankacılık devi JPMorgan tavsiye etti

ABD’nin ünlü yatırım bankası JPMorgan, küresel döviz stratejisi raporunda "dolar sat TL al" tavsiyesinde bulundu. Raporda, kurda "Son iki haftadır açık bir şekilde yukarı yönlü ivme kaybı gözlemlendiği" belirtilirken, önemli ölçüde geri çekilme riski olduğu ve bu geri çekilme için kritik önemdeki ilk Fibonacci desteği olan 7.1890'ın kırılması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, böyle bir kırılmanın daha geniş çaplı bir geri çekilmeyi getirebileceği belirtildi. Kurumun strateji notunda "Biz 6.7800 ve 5.5000 hedefiyle, 7.6500 'zararı durdur' seviyesiyle 7.3975'ten 1 birim sattık" dendi.

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Salı günü 7.4068 ile 7.3714 arasında işlem görmesinin ardından günü 7.3901'den tamamlayan dolar/TL kuru, sabaha karşı kısa bir süreliğine 7.4169 ile rekor zirveye ulaşmasının ardından 7.3975 seviyelerinde yatay seyretti. Daha sonra yönünü aşağı çeviren kur, düşüşünü hızlandırdı. Dolar/TL, JP Morgan’ın açıklamasının etkisiyle gün boyu düşüş eğilimini sürdürdü.