Sosyal güvenliğimiz BES’le yükselecek

Ülkemizde uygulanan Bireysel Emeklilik Sistemi’nin sunduğu avantajların Avrupa ülkelerinde bile olmadığına dikkat çeken Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Türkiye’de BES sadece bireylerin değil OKS ile tüm çalışanların da geleceklerini planladıkları bir yapı haline geldi. Yüzde 25 devlet katkısı ile yatırdığınız her 100 liraya devlet de 25 lira katkıda bulunuyor. Emeklilik günlerinize bugünden benzeri bulunmayan bir yatırım yapabiliyorsunuz. SGK’yı tamamlayan BES ile hem kendi geleceğinize hem de 18 yaş üstü çocuklarınızın da geleceğine yatırım yapabilirsiniz” dedi.

Günümüzün en uygun tasarruf aracının BES olduğunu aktaran Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek Ayhan Sincek, “BES, geliri ne olursa olsun az parayla tasarruf yapılabilen ve en masrafsız alternatif. Hem kendi geleceğini hem de aile üyelerinin geleceğini küçük küçük birikimlerle planlamak mümkün. Aylık katkı paylarının yanı sıra elde kalan paraları da dönem dışında bireysel emeklilik hesabınıza ek katkı payı olarak aktarıp buradaki tasarrufunuzu ve kazancınızı arttırabilirsiniz. BES, küçük birikimlerle uzun vadede büyük tasarrufları ulaşmak isteyenler için en uygun tercih. Ancak asıl mühim olan sistemde kalmak, uzun vadeli plan yapmak ve geleceği düşünmek” diye konuştu.

ÖZELLİKLE GENÇLER İÇİN FIRSAT

Özellikle gençlerin erkenden BES’e katılmasını öneren Sincek, “Gençlerimiz BES sistemine başlarken küçük miktarlarda, minimum tutarlarla başlayabilirler. Gelirleri arttıkça ödedikleri katkı paylarını artırılabilirler. İlerleyen yaşlarda hayallerinin gerçekleşmesine BES vesile olabilir. Günü birlik değişimlerden ve dönemlik dalgalanmalardan kaygı duymadan, yüzde 25 gibi bir devlet katkısı ve fon getirisi ile böylesine uzun soluklu bir sistemin içerisinde olmak paha biçilemez” şeklinde konuştu.

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KIDEM TAZMİNATINDA ENTEGRE YAPI

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek Ayhan Sincek yakın zamanda kıdem tazminatı yönetiminin de yapılabileceği konuşulan emeklilik fonlarının Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi adı altında yeni bir döneme girmesini beklediklerini belirterek “Kıdem tazminatının bir fon aracılığıyla yönetilmesi, OKS’de yaş sınırının kaldırılması, acil ihtiyaçların sistemden çıkmadan karşılanması ve iş veren katkısının artırılması gibi pek çok düzenlemeyle emeklilikte daha entegre bir yapıya geçiliyor. BES kişisel geleceğinizin güvencesi, ülke ekonomisinin de dinamosu olacak” şeklinde konuştu.