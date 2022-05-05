Ekonomi Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 61 adet taşınmazı satışa çıkardı
BASIN İLAN

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 61 adet taşınmazı satışa çıkardı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 61 adet gayrimenkulün açık artırma usulü ile satışı yapılacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 61 adet taşınmazı satışa çıkardı
Sosyal Güvenlik Kurumu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ankara, Çorum, Konya, Karaman, Kütahya, Samsun, Erzurum, Nevşehir, Uşak, Muğla, Antalya, Denizli, Manisa ve Aydın illerinde bulunan gayrimenkullerin satış ihaleleri, 9 - 20 Mayıs 2022 tarihleri arasında ilan metninde belirtilen saatlerde Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığında yapılacak.

İhalelere katılmak isteyenlerin tekliflerini ve belgeleri, satın alınmak istenilen gayrimenkulün ihale gününden bir önceki iş günü saat 17:00’ ye kadar Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı, Adakale Sokak No:30 Kızılay/Ankara adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

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