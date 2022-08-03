Sosyal konut fiyatları frenler

Son dönemdeki konut fiyatlarındaki artışı önlemek isteyen hükümet, önceki gün 81 ili kapsayan 150 bin sosyal konut projesini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın piyasaları rahatlatacak haberi açıklamasının ardından bazı emlak sitelerinde ev fiyatlarının düştüğü gözlemlendi. İlk aşamada, 20 bin lirayı bulan düşüşler yaşandı.

Nizameddin Aşa

FIRSATÇI EV SAHİBİ YOLA GELDİ

Piyasadaki talebin azalmasını sağlayacak ve konut sayısını artıracak projeyle birlikte fiyatların düşmesini bekleyen sektör temsilcileri, tüketici için doğru bir adım atıldığını ve kararı desteklediklerini ifade etti. Dar gelirlinin ev sahibi olabileceği sistemde, konut sayısının artmasıyla piyasada denge sağlanacağı belirtiliyor. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, alınan kararın satıcı psikolojisini kırdığını belirterek, “Biz zaten hep söylüyorduk sosyal konut yapılsın diye. Bu adım sektöre olumlu yansıyacak ve özellikle kira fiyatlarını düşürecek. Burnundan kıl aldırmayan ev sahipleri şu anda rakamları düşürmesi gerektiğini anladı. Düşüş eğilimi daha da devam edecek. Sosyal konut, vatandaşın lehine olacak bir proje” şeklinde konuştu.

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İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, bu projeyle birlikte olağan dışı rakamların ineceğini ve bunun sektör adına sevindirici olduğuna dikkat çekti.

Nazmi Durbakayım

PİYASANIN ÜZERİNDEKİ RAKAMLAR AŞAĞI İNECEK

Durbakayım, “Hükümetin ilgili birimlerinin fiyat artışına neden olan etkenleri ortadan kaldıracağına; yaşanabilir konut, uygun maliyet, erişilebilir fiyat ve ihtiyaca uygun konut üreteceğine inanıyoruz. Hükümetin TOKİ kanalıyla gerçekleştireceği bu büyük proje, son 3-4 yıldır azalan konut arzı nedeniyle tırmanışa geçen fiyatlara gem vuracaktır. Hükümetin atacağı bu büyük adımda olağan dışı artan inşaat maliyetlerine de bir çeki düzen getireceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu. Projenin, özel sektörün yapacağı sosyal konutlara da örnek olmasını istediklerini belirten Durbakayım, “Nitekim özel sektör olarak, bu ulusal görevde elimizden geldiği kadar destek vereceğiz” ifadesini kullandı.

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VATANDAŞ İÇİN FAYDALI ADIM

Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, kararın vatandaş için olumlu olduğunu ve fiyatların düşeceğini belirtti. Şahin, “Kararı olumlu karşılıyoruz ve bu sosyal konut projesi fiyatları düşürecektir. Tek çare sosyal konuttu ve doğru bir adım atıldı. Kira ve satılık fiyatları düşecektir. Çünkü ikisi de birbirini tetikliyor. Satıcı kira fiyatını evin değerine göre belirliyor ya da tam tersi. Uygulandığında gerçekten ihtiyaç sahipleri ev alabilecek ve bu da piyasadaki fiyatları aşağıya çekecektir” dedi.

Aziz Koçal

BU PROJELER SÜREKLİ YAPILMALI

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Başkanı Aziz Koçal, bu tür sosyal konut projelerinin sürekli yapılması gerektiğini ve vatandaş için faydalı olduğunu savundu. Koçal, “Sosyal konutlar, vatandaş için çok önemli. Alınan kararı doğru buluyorum. Vatandaşın gelir seviyesine göre ödeyebildiği rakamlar tespit edilirse, proje amaca hizmet etmiş olur” ifadesini kullandı. Ayrıca saha çalışması yapılması gerektiğini ve devletin fırsatçılığı önlemesi gerektiğini belirtti.

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FOTOĞRAF 6 Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dar gelirli vatandaşlara sosyal konut müjdesi verdi. \"Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle ev sahibi yapacağız\"<br><br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"TOKİ vasıtasıyla bir milyon 175 bin vatandaşımızı ev sahibi yaptık. Ekonomik, güvenli konut üretiminde dünyada eşi benzeri bulunmayan bir başarı ortaya koyduk. 100 bin sosyal konut için çıktığımız çağrıya 10 katı talep aldık. Ülkemizin 81 şehrinde hız kesmeden toplu konut projelerini sürdürüyoruz\" dedi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi​<br><br>Erdoğan, \"Şimdi de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu proje bitmek üzere\" ifadelerini kullandı. Erdoğan, \"İlk kez ev sahibi olacakların sabırsızlıkla beklediği projenin hazırlıkları bitmek üzere. Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız\" ifadelerini kullandı. <br> Dört gruba kota ayrılacak<br><br>Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:<br><br>Şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel kontenjan ayıracağız. İlk defa evlenen gençlerimiz projede kota sahibi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Sosyal konut projesinde 4 gruba kota ayrılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlk kez ev sahibi olacakların sabırsızlıkla beklediği projenin hazırlıkları bitmek üzere" dedi.

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