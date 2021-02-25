Sözleşmeli bilişim personelleri alınacak

Dünya

İsrail’in kirli aşı politikası

İşgalci İsrail, stokladığı binlerce doz Kovid-19 aşısını kendi siyasi çıkarları için kullanmaya başladı. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu, Netanyahu yönetiminin, büyükelçiliklerini Kudüs’e taşıma kararı alan ya da normalleşme adımı atacak ülkelere Kovid-19 aşısı sevkiyatına başladığını yazdı. Öte yandan İsrail yönetimi, ülkede aşılama süreci sona erince Filistin’e de aşı tedarikinde bulunacağını açıkladı.