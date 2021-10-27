Sözleşmeli personel alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Büro Personeli, Destek Personeli, Avukat, Hemşire, Psikolog, Tabip ve Teknisyen kadrolarına başvurmak isteyenlerin, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde https://isealimkariyerkapisi.c... internet adresinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.
İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek kazanan adayların listesi, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar https://pdb.marmara.edu.tr internet adresinde yayımlanacak. Ayrıca, adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek. Kazanan adayların adreslerine tebligat yapılmayacak.