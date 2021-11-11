Sözleşmeli personel alım ilanı

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Çin'in kuzeyinde hafta sonunda etkili olan kar fırtınası Liaoning, Cilin ve Heiliongciang eyaletleri ile İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde hayatın aksamasına sebep oldu. Kar fırtınası sonrası araçları karın altında gömülü kalan vatandaşlar, ellerinde kürekler ile temizleme çalışmalarına başladı.