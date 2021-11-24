Sözleşmeli personel alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuruda bulundukları pozisyonun pozisyon kodunu belirtmeleri gerekmektedir.
Birden fazla pozisyona başvuran adayların başvuruları ile pozisyon kodu belirtilmemiş başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. Adaylar başvuruları ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi adresine şahsen yapacak.