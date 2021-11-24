Ekonomi Sözleşmeli personel alım ilanı
BASIN İLAN

Sözleşmeli personel alım ilanı

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversite Birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 15 adet sözleşmeli personel alacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Sözleşmeli personel alım ilanı
Balıkesir Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuruda bulundukları pozisyonun pozisyon kodunu belirtmeleri gerekmektedir.

Birden fazla pozisyona başvuran adayların başvuruları ile pozisyon kodu belirtilmemiş başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. Adaylar başvuruları ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi adresine şahsen yapacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Cezaları bozuldu

Cezaları bozuldu

Baklavacı kardeşlerin davasında yeni gelişme.
Ekmeğe zam gelecek mi?

Ekmeğe zam gelecek mi?

​TMO'dan un açıklaması: Endişeye gerek yok.
Ankara Büyükşehir Belediyesi TRTnin fiber kablolarını kesti

​Sağlık Bakanlığı: 17 ecza deposu ile 144 eczane hakkında işlem başlatıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.