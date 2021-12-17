Ekonomi Sözleşmeli personel alım ilanı
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Sözleşmeli personel alım ilanı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra hizmet birimlerinde çalıştırılmak amacıyla 5 Sözleşmeli Büro Personeli, 302 Sözleşmeli Tekniker ve 100 Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi alınacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sözleşmeli personel alım ilanı
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; başvurular, 30 Aralık 2021 tarihinden 7 Ocak 2022 tarihine kadar e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.c... internet sitesinden yapılabilecaek. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

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