Sözleşmeli personel alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; başvurular, 30 Aralık 2021 tarihinden 7 Ocak 2022 tarihine kadar e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.c... internet sitesinden yapılabilecaek. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
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