Ekonomi Sözleşmeli personel alım ilanı
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Sözleşmeli personel alım ilanı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2. maddesinin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversiteye bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere toplam 100 sözleşmeli personel (4/B) alacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sözleşmeli personel alım ilanı
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; adayların başvurularını, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Üniversitenin web sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığı'na şahsen yapmaları gerekmektedir.

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