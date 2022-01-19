Sözleşmeli personel alım ilanı

Deniz Kuvvetleri'nden nefes kesen operasyon: Torpido atışlarında hedefler tam isabetle vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın torpido atışları yaptığı görüntüleri paylaştı. Nefes kesen görüntülerin yer aldığı paylaşımda, 'Deniz Kuvvetlerimizin kahraman Levendleri; her türlü durum ve şartta hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak için muharebe yapar gibi eğitim yapmaya devam ediyor. Torpido atışlarında da hedefler tam isabetle vuruluyor' ifadeleri kullanıldı.



