Sözleşmeli personel alım ilanı

Selçuk Bayraktar AKINCI'yı kumanda edecek kursiyerlere seslendi: Bu yüksek teknolojinin gücü sayesinde asla kibre kapılmayın

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'yı kumanda edecek ve bakım faaliyetlerini yürütecek kursiyerler, Baykar tarafından verilen eğitimleri tamamlayarak mezun oldu. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, kursiyerlere yönelik gerçekleştirdiği konuşmada, 'AKINCI'yı geliştiren ekibin lideri ve bir hocanız olarak sizlere tavsiyem, AKINCI gibi yüksek teknolojiye sahip, bir anlamda sizleri cephenin muharebe hattından binlerce kilometre ötesine taşıyacak bir sistemde, bu yüksek teknolojinin keşif ve vurucu gücü sayesinde asla kibre kapılmamanız. Bizim medeniyetimizin merhamet ve adalet duygularını, savaşın bile biliyorsunuz bir hukuku, bir ahlakı var. Bu değerleri en üst düzeyde temsil etmeliyiz.' açıklamasında bulundu.



Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'AKINCI 3. Dönem kursiyerlerimizi mezun ettik. Görevlerini hakkıyla, yapanlar; vatanına hizmetlerde bulunduğu gibi ulusların da kaderini tayin etmesinde önemli rol alacak. Yolunuz uzun, yükünüz ağır. Allah yardımcınız olsun. Mezuniyetiniz vatan ımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun.' ifadelerini kullandı.