Sözleşmeli personel alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; adayların, başvurularını www.ohu.edu.tr web adresinde bulunan başvuru formunu eksiksiz doldurularak istenilen belgeler ile birlikte 22 Şubat 2022 tarihine kadar Personel Daire Başkanlığı'na şahsen /posta ile başvuru yapmaları gerekmektedir.
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