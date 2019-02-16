Ekonomi S&P Türkiyenin kredi notunu açıkladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

SP, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B ", uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunu ise "BB-" olarak teyit etti. Açıklamada, Türkiye'nin kredi notu görünümünün ise "durağan" olduğu ifade edildi.

Haber Merkezi AA
Standardamp;Poor's Derecelendirme Kuruluşu (Arşiv)
Standardamp;Poor's Derecelendirme Kuruluşu (Arşiv)

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu StandardPoor's (SP) Türkiye'nin kredi notunu teyit etti.

SP'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "B ", uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunun ise "BB-" olarak teyit edildiği belirtildi.

Türkiye'nin kısa vadeli döviz ve yerel para birimi cinsinden kredi notunu ise "B" olarak teyit ettiği bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'nin kredi notu görünümünün ise "durağan" olduğu ifade edildi.

Son dönemde Türkiye'nin finansal ve dış ödemeler dengesindeki eylemlerinin temel ekonomik hassasiyetleri çözmektense ortaya çıkan belirtileri hafifletmeye odaklandığı savunulan açıklamada, "Buna rağmen otoritelerin düşük net kamu borcu seviyesi nedeniyle mali manevra alanı olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Türkiye'nin ödemeler dengesine ilişkin risklerin halen yüksek olduğu, bu nedenle de kredi notunun kısıtlandığı kaydedildi.

  • Özel sektör dış borcunun 2018 yılında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 40'ı seviyesinde olduğu belirtilerek, "Reytingler geçmişteki ekonomi politikaları sayesinde Türkiye'nin kıyasla düşük genel kamu borç seviyesi tarafından destekleniyor. Hükümetin halen devam eden ekonomik uyumun sonuçlarını absorbe edebilecek biraz mali esnekliğe sahip olduğunu düşünüyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin sınırlı denetim ve denge mekanizmasına sahip olduğu, kurumsal ortamının da zayıf olduğu ileri sürüldü.

Türkiye'de mart ayında yapılacak yerel seçimler neticelenene kadar reform ve politika adımlarının atılmasının beklenmediği belirtildi.

  • Açıklamada, enflasyonun bu yılın sonunda ortalama yüzde 16 ile son 15 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği bildirildi. Türkiye ekonomisinin 2019 yılında finansal koşulların sıkılaşması ve artan enflasyon nedeniyle yüzde 0,5 daralmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, ekonominin 2020 yılında yüzde 3,4, 2021 ve 2022 yıllarında yüzde 3,2 büyüyeceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

Bakan Albayrak: Faizler daha da düşecek
EKONOMİ
Bakan Albayrak: Faizler daha da düşecek
/**/
Kendi planımızı uygularız

Kendi planımızı uygularız

Erdoğan, Soçi dönüşü gazetecilerin sorularını cevapladı.
İncirlik kapatılsın!

İncirlik kapatılsın!

Türk halkı, Amerikan askerlerinin üsten çıkartılmasını istiyor.
Cumhur İttifakı 9 maddede anlaştı

Cumhur İttifakı 9 maddede anlaştı

​Ortak mitinglerde parti sloganı atılmayacak, sadece Türk bayrakları kullanılacak.
Sahte ödeme merkezlerine dikkat

Sahte ödeme merkezlerine dikkat

​Dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyarı yapıldı.
S-400'ler temmuzda Türkiye'de

S-400'ler temmuzda Türkiye'de

Erdoğan: Geri adım atmayacağız, bu iş bitti.

Anketimize katılarak görüşlerinizi paylaşmanız bizim için çok değerli.
İstanbul içinönemli uyarı

İstanbul içinönemli uyarı

​Meteoroloji saat verdi, şiddetli vurabilir.
Yeni askerliksistemi: 6-9-12

Yeni askerliksistemi: 6-9-12

​Erdoğan, yeni düzenlemenin son halini açıkladı.

Hoca tercihini yaptı

Hoca tercihini yaptı

'Millilerin hocası kim olmalı?' sorusunu cevapladı.
DSP'ye kaçış

DSP'ye kaçış

​HDP ittifakından rahatsız olanlarla aday gösterilmeyen küskünler soluğu DSP'de alıyor.
Teklifi kabul edebilirim

Teklifi kabul edebilirim

Yeni Malatya maçı sonrasında ayrılık mesajı verdi.
Bizimbinaya da bakın

Bizimbinaya da bakın

​Konutlarının sağlamlığından endişe eden vatandaşlar, denetim talebinde bulunuyor.
Eğitimvadisi Çekmeköy

Eğitimvadisi Çekmeköy

​AK Parti'nin Çekmeköy adayı Poyraz, yeni dönem projelerini Yeni Şafak'a anlattı.
Keşmir çağrısı

Keşmir çağrısı

​Pakistanlı bakan Khichi, Albayrak Holding'e ziyarette bulundu.
Fiyatlar düşmezsesatışlar yaygınlaşır

Fiyatlar düşmezsesatışlar yaygınlaşır

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan, marketlere mühlet verdi.
Cinayetinhesabı sorulacak

Cinayetinhesabı sorulacak

​Erdoğan, katliamın uluslararası mahkemeye taşınacağını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.