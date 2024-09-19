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Ekonomi
S&P'den 'Türkiye' analizi: Faiz indirimleri başlayabilir

S&P'den 'Türkiye' analizi: Faiz indirimleri başlayabilir

21:5419/09/2024, Perşembe
G: 19/09/2024, Perşembe
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, ABD Merkez Bankası'nın dün aldığı 50 baz puanlık faiz indirimi kararı sonrası, Türkiye'nin de arasında olduğu gelişmekte olan ülkelerde de faiz indiriminin beklendiğini açıkladı. ABD'de faiz indiriminin devam edeceğini belirten finans kuruluşu, "Enerji fiyatlarındaki düşüş özellikle Tayland, Filipinler, Macaristan, Türkiye, Şili ve Hindistan gibi net enerji ithalatçıları için merkez bankalarının faiz indirimlerini daha da destekleyebilir. Daha düşük ithalat maliyetleri cari hesapları iyileştirebilir ve para birimlerini güçlendirebilir." notunu düştü.

S&P Global'den yapılan açıklamada, faiz oranlarının son zamanlardaki en yüksek seviyelerine yakın seyrettiği ve enflasyonun yavaşladığı Kolombiya, Filipinler ve Meksika'da, piyasaların önemli faiz indirimlerini fiyatladığı belirtilerek, buna karşın Brezilya Merkez Bankasının artan enflasyon ve mali belirsizlik nedeniyle 25 baz puanlık faiz artışıyla ters yönde hareket ettiği kaydedildi.

İkinci çeyrekte büyümeler genel olarak güçlü

Açıklamada, düşen enflasyon ve iyileşen reel gelirler sayesinde daha güçlü iç taleple desteklenen gelişmekte olan piyasalarda ikinci çeyrekte ekonomik büyümenin genel olarak güçlü olduğu vurgulandı.

Fed'in 50 baz puanlık faiz indirimine işaret edilen açıklamada, gelişmekte olan piyasalarda da merkez bankalarının faiz indirimlerine devam etmesinin veya başlamasının beklendiği aktarıldı.

"Türkiye'de faiz indirimlerini destekleyebilir"

Açıklamada, bu durumun 2024 sonu ve 2025 başında iç talebi artıracağına işaret edilerek, "Enerji fiyatlarındaki düşüş özellikle Tayland, Filipinler, Macaristan, Türkiye, Şili ve Hindistan gibi net enerji ithalatçıları için merkez bankalarının faiz indirimlerini daha da destekleyebilir. Daha düşük ithalat maliyetleri cari hesapları iyileştirebilir ve para birimlerini güçlendirebilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

S&P Global'in açıklamasında, ABD ekonomisindeki belirsizlik, devam eden iki çatışmanın jeopolitik riski ve siyasi belirsizliklerin gelecekte piyasa oynaklığına zemin hazırlayabileceği ifade edildi.



#S&P
#Türkiye
#Faiz

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