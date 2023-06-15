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Ekonomi

SPK'dan iki kişiye borsa yasağı: İşlem yapmaları yasaklandı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Sermaye Piyasası Kanunu’nun bazı maddelerinde belirtilen fiilin işlendiğine dair makul şüphe nedeniyle 2 kişiye tedbir amaçlı 6 ay işlem yasağı getirdi.

00:25 . 15/06/2023 Perşembe
AA
Borsa İstanbul

Borsa İstanbul

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sosyal medya hesaplarında gerçekleştirilen paylaşımlarda ve Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarındaki işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe nedeniyle 2 kişiye tedbir amaçlı 6 ay işlem yasağı getirdi.

SPK haftalık bültenine göre Kurul, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca Eren Karamahmutoğlu ve Teyfik Kerem Akın'a borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.



#haftalık bülten
#SPK
#borsa yasağı
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