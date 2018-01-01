Spor şirketleri içinde tek kazandıran

Borsa İstanbul’da işlem gören spor şirketleri arasında 2017 yılını yüzde 2,25 artışla tamamlayan Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret yatırımcısına kazandıran tek spor şirketi oldu. Borsa İstanbul’da sadece Beşiktaş’ın kazandırdığı 2017 yılında spor endeksi ise yüzde 8,08 değer kaybetti. Analistler Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki başarısının borsaya yansıdığını ifade etti.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar ve Fenerbahçe Futbol AŞ ise 2017 yılında borsada yatırımcısına kaybettirdi. Söz konusu dönemde hisseleri yüzde 22,54 azalış kaydeden Trabzonspor yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu. Aylık bazda Borsa İstanbul’da işlem gören bütün spor şirketleri yatırımcılarına kazandırırken, halka açık dört spor şirketi arasında en fazla piyasa değeri 994 milyon 699 bin 999 lira ile Fenerbahçe oldu.

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