SSK ve Bağ-Kur aylık ödeme günlerine düzenleme

SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki aylık ödemelerinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe göre aylık ödemeleri resmi tatil ya da hafta sonuna denk gelse bile zamanında ödenecek.

Bloomberg HT'nin haberine göre; SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki aylık ödemeleri cumartesi gününe rastlaması halinde cuma günü, pazar gününe rastlaması halinde ise pazartesi günü ödenmekteydi.

Resmi tatil olan 23 Nisan ve 19 Mayıs günlerine rastlayan ödemeler de yine bir sonraki gün ya da bir önceki gün ödenmekteydi.

ÖZGÜN 2022 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK Bağkur emekli zammını Başkan Erdoğan açıkladı!

SSK VE BAĞ-KUR AYLIK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 69. maddesinde yapılan değişiklik ile 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren hafta sonu ya da resmi tatil günlerine rastlayan aylık ödemelerinin aynı gün ödenmesi olanağı getirildi.

Böylece sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme günü konusunda yaşadıkları mağduriyet giderildi.

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FOTOĞRAF 12 En düşük emekli maaşı ilgili detaylar son günlerde en sık araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Yeni zamlı maaşların hesaplara yatırılmasını bekleyenler \"Emekli zammı ne kadar oldu? SSK ve Bağkur en düşük ve en yüksek 2022 emekli memur zammı kaç TL?\" sorusuna yanıt ararken geçtiğimiz günlerde en düşük SSK ve Bağkur emekli aylıkları da belli olmuştu. İşte 2022 en düşük emekli maaşı ile ilgili detaylar... En düşük emekli aylığının 2.500 liraya çıkarılması doğrudan 1 milyon 265 bin emeklinin yüzünü güldürürken düzenlemenin yıllık maliyeti 3.5 milyar lira olarak hesaplandı. Öncelikle bu ayki aylıklarını 17 Ocak itibarıyla alacak olan SSK emeklileri ile 25 Ocak'ta almaya başlayacak Bağ-Kur, tarım emeklilerinin alacağı yüzde 25.5'lik zam hesaplanacak. Buna göre aylığı 2.500 liranın altında kalanlar bu tutara tamamlanacak. Örneğin geçen yıl temmuz ayında bin 800 lira alan bir emeklinin aylığı yeni zamla birlikte 2 bin 259 olacağından ve 2.500 lira altında kalacağından 241 lira artırılarak 2.500 lira olacak. EN DÜŞÜK AYLIĞA % 66 ZAM<br><br>En düşük emekli aylığının 2 bin 500 lira olması başta olmak üzere bazı değişiklikler öngören yasa teklifi bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. En düşük emekli aylığı yüzde 66 oranında artacak. Komisyon görüşmeleri sırasında yapılacak düzenlemelerin kamu maliyesine etkilerini içeren bilgi notu paylaşıldı. Buna göre, en düşük emekli aylığındaki iyileşme 1 milyon 265 bin kişiyi etkileyecek. Düzenlemenin yıllık maliyeti de 3.5 milyar lira hesaplanıyor. Komisyon'da soruları yanıtlayan SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Ertüzün, zam uygulanmadan 1.500 liranın altında aylığı olan 187 bin emeklinin söz konusu olduğunu belirterek, \"Hesap yapılırken öncelikle bu yıla dair yüzde 25.47 artış yapılıyor. Temmuz ayında gerçekleşeceği öngörülen zammı da bu maliyetten düşüp kalan 6 aya yüklediğimizde maliyeti 3.4 milyar civarında\" dedi.<br> Temmuz ayı itibarıyla 2.400 lira aylık alan emeklinin geliri 3 bin lirayı geçeceği için normal zamdan (yüzde 25.5) yararlanacak. Bugün itibarıyla aylığı 1.500 lira olan yüzde 25.5 zamla birlikte 617 lira eklenerek 2 bin 500 liraya tamamlanacak. Zamlı aylıklar memur emeklilerine 15 Ocak'ta, SSK emeklilerine 17-26 Ocak arasında, Bağ-Kur emeklilerine de 25-28 Ocak tarihleri arasında yatacak. Alt sınır aylığındaki 2.500 lira sınırı dosya bazında uygulanacak. Yüzde 50 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı bin 250 liradan, yüzde 75 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı da 1.875 liradan az olamayacak. MEMURA 13.7 MİLYARLIK ZAM<br><br>Memur ve memur emeklilerine ilave yüzde 2.5'luk zam verilmesi ve ocak ayında uygulanacak toplam zammın yüzde 30.95'e çıkmasını öngören düzenlemenin toplam maliyeti 13.7 milyar lira olarak açıklandı. Toplu sözleşme kapsamında kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak 2022- 30 Haziran 2022 tarihleri arasındaki dönem için uygulanacak olan artış oranı yüzde 5 yerine yüzde 7.5 olacak. Bu oran, aynı döneme ilişkin enflasyon farkı ödemesinde de dikkate alınacak. En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Yasa teklifi bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek En düşük emekli aylığı milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Yapılan resmi açıklama doğrultusunda en düşük ve en yüksek SSK ve Bağkur emekli zammı belli olurken emeklilerinin aylıklarına yüzde 25.5, memur maaşları aylıklarına da yüzde 30.95 zam yapılacağı ifade edilmişti. Hal böyle olunca; "Emekli zammı ne kadar oldu? SSK ve Bağkur En düşük ve en yüksek 2022 emekli maaşı kaç TL?" sorularının cevabını öğrenmek isteyenler konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. En düşük emekli aylığındaki iyileşme 1 milyon 265 bin kişiyi etkileyecek. Maaşı 1.500 lira olanlar yüzde 25.5 zammın yanı sıra 617 lira ek katkı elde edecek. Konu ile ilgili detaylar haberimizde... BiP'te paylaş

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