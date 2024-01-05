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Ekonomi

Stellantis ve Ample'den kritik anlaşma: Araç bataryaları beş dakikada değiştirilecek

Stellantis, modüler batarya değiştirme yoluyla yeni bir enerji dağıtım yöntemine öncülük eden Ample şirketiyle ortaklık kurmak için bağlayıcı bir anlaşma imzaladı. Anlaşma sayesinde, Stellantis markalarının elektrikli araç bataryaları, 5 dakikada değiştirilecek.

14:39 - 5/01/2024 الجمعة
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Stellantis ve Ample, elektrikli araç bataryaları teknolojisinde anlaştı
Stellantis ve Ample, elektrikli araç bataryaları teknolojisinde anlaştı

Şirketten yapılan açıklama göre, elektrikli araçlara geçiş için çalışmalarına hız veren Stellantis, gerçekleştirdiği yatırımlar ve iş birlikleriyle grup markalarını desteklemeye devam ediyor.


Stellantis, bu kapsamda Ample şirketiyle anlaştı. Tam şarjlı elektrikli araç bataryasını 5 dakikadan kısa sürede kullanıma sunan elektrikli araç batarya şarj teknolojisinde ortaklık kurmak üzere bir araya gelen iki şirket, Ample'ın modüler batarya değiştirme çözümünü Stellantis elektrikli araçlarına entegre etmek için işbirliği yapmaya karar verdi.


Batarya değiştirme teknolojisi, batarya değiştirme istasyonuna gelen elektrikli araç müşterisinin, şarjı bitmiş elektrikli araç bataryasını birkaç dakika içinde tam şarjlı bir batarya ile değiştirilmesine olanak tanıyor.

İki şirket, Ample'ın modüler batarya değiştirme teknolojisi uygulamasının Stellantis filosu ve diğer Stellantis platformları ile farklı coğrafyalardaki tüketici taleplerini karşılamak üzere genişletilmesi konusunda da görüşmelerde bulunuyor.


Programın, Stellantis'in Free2move araç paylaşım hizmeti kapsamındaki 100 araçlık Fiat 500e filosu ile 2024 yılında İspanya'nın Madrid kentinde başlaması planlanıyor

.

Stellantis'in en çok satan elektrikli aracı Fiat 500e, dünya genelinde satışa sunuluyor.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Stellantis'in Şarj ve Enerji İş Biriminden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Ricardo Stamatti, “Ample ile yaptığımız bu ortaklık, Stellantis olarak elektrikli araç müşterilerimize ulaşım özgürlüğü sağlayan tüm çözümleri sunma yaklaşımımıza bir başka örnek.


Odaklandığımız diğer projelere ek olarak, Ample'ın modüler batarya değiştirme çözümü, müşterilerimize daha fazla enerji verimliliği, üstün performans ve daha az menzil endişesi gibi önemli avantajlar sağlıyor. Yıldızımız Fiat 500e ile programı başlatmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hiçbir ödün vermeden elektrikli araçları herkes için erişilebilir hale getirmenin önemine inandıklarını vurgulayan Ample Üst Yöneticisi (CEO) Khaled Hassounah ise, "Sera gazı emisyonlarının azaltılmasında önemli bir etki yaratabilmemizin tek yolu bu. İddialı elektrikliye geçiş hedefleri, elektrikli araç ürün gamı ve kararlı liderliği ile Stellantis hedeflerimize ulaşmada mükemmel bir ortak. Beş dakikadan daha kısa sürede tam şarj bataryalı elektrikli araçlara sahip olmak, elektrikli araçların benimsenmesinin önündeki engellerin kaldırılmasına yardımcı olacak. Ortak çözümümüzü dünya genelindeki topluluklara ulaştırmak için Stellantis ile çalışmayı, sabırsızlıkla bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



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#Ample
#modüler batarya değiştirme
#Stellantis
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