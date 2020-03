STK'lerden İdlib'deki saldırıya ortak tepki: Türk milleti her türlü zorluğu aşmasını bilir STK'lardan İdlib'deki saldırıya ortak tepki: Türk milleti her türlü zorluğu aşmasını bilir Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk milletinin her türlü zorluğu aşmasını bilen bir millet olduğunu belirterek, "Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz" dedi.

Haber Merkezi 02 Mart 2020, 12:47 Son Güncelleme: 02 Mart 2020, 12:58 AA