Stok yapan zarar eder: Ayçiçek yağı fiyatlarına indirim geliyor

Gümrük vergilerin düşmesiyle son 15 günde Türkiye 150 bin ton ham ayçiçeği yağı bağlantısı yaptı. Yeni fiyatlarla alınan ürünlerin iç pazarda raflarda yüzde 10 ile 15 arasında yansıması bekleniyor. Ekonomim gazetesinden Mehmet Hanifi Gülel'e konuşan Solventum Yönetim Kurulu Başkanı Onat Angı, "Türkiye'nin aldığı kararlar yurtdışı piyasalarını da etkiliyor. Yurtdışında fiyatlar yüzde 3 ile 4 oranında arttı. Ham yağın ton fiyatı bin 225 dolardan 1260 dolara kadar yükseltti. Ancak Türkiye'nin alım iştahının azalmasıyla fiyatlar tekrar düşüşe geçti" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, son dönemlerde ülke genelinde sorun haline gelen sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Altı milyon hayvanın kısırlaştırılmasının planlandığını belirten Kirişci, "Sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili ciddi bir yol kat ettik, paydaşlarımızın da katkılarını alıp son şeklini vereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bunu arz edeceğiz. 6 milyon hayvanın kısırlaştırılması planlanıyor. Kısırlaştırıldıktan sonra hayvan alındığı yere geri bırakılacak mı bırakılmayacak mı bunun gibi detaylar üzerinde çalışılıyor. O çalışmalara son şekli en kısa sürede verilecek" dedi.

Avcılar'daki Tahtakale Mahallesi'nde 'drift' yapan sürücü kameraya yansıdı. Ayçiçeği Sokak'ta bulunan sitelerin arasındaki üç yolun kesişim noktasına gelen otomobil sürücüsü gaza basarak drift yapmaya başladı. Kavşağa gelen araçlara ve egzozundan çıkan yüksek sese aldırmayan sürücü kavşakta birkaç tur atarken lastiklerinden de dumanlar çıktı. Drifti korku ile izleyerek cep telefonu ile kaydedenler her an bir kaza olacağı korkusunu yaşadı. Sürücü daha sonra otomobiline bir kişiyi alarak uzaklaştı.

Angı, TMO'nun Geçen hafta yaptığı 24 bin tonluk ihalede Tekirdağ teslim fiyatı bin 219 dolar, İskenderun'a ise bin 229 dolar olarak gerçekleşti. Bu ihale ile fiyat düşüşü tescillenmiş oldu ve şu anda uluslararası piyasada ham yağ fiyatları bin 230 ile bin 235 seviyesinde işlem görüyor. Marmara teslim fiyatı ton başına 625 dolar olan çekirdek ise yurtiçinde 11 bin 500 lira civarında işlem görmekte. Diğer yandan vergisiz ham yağ fiyatları iç pazarda kilo başı maliyeti 26 TL'den 24 TL'ye düşürdü. Söz konusu yeni bağlantı yapılan mallar geldikçe, şubat ayından sonra raf fiyatlarına yüzde 10 ile 15 arasında yansıması lazım." şeklinde konuştu.