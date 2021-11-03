Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınavına katılabilmek için adayların en az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Maliye, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden veya yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının YÖK tarafından bu bölümlere denk kabul edilen bölümlerinden mezun olması şartı aranıyor.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.