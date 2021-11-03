Ekonomi Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alım ilanı
BASIN İLAN

Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alım ilanı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alımı için giriş sınavı yapılacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alım ilanı
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınavına katılabilmek için adayların en az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Maliye, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden veya yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının YÖK tarafından bu bölümlere denk kabul edilen bölümlerinden mezun olması şartı aranıyor.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Kirada zamoranı belli oldu

Kirada zam
oranı belli oldu

Ev sahipleri bu oranın üzerine çıkamayacak.
Tik-tok uğruna canlarını hiçe saydılar

Tik-tok uğruna
canlarını hiçe saydılar

​Çatıdaki çocuklar yürekleri ağza getirdi.
Getirisi yüksek

Getirisi yüksek

Buğdaydan 30 kat daha fazla kazandırıyor.
Enflasyon açıklandı

Enflasyon açıklandı

​Ekim ayında yüzde 2,39 artış yaşandı.

​Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu, kendini savunmak isterken açığa düştü.

​CHP'li Kuşadası Belediyesi'nden 'atık sakızlardan heykel' sergisi.

​BM'nin Bosna temsilcisinden korkutan uyarı.

​Adana'da tefeci operasyonu: 18 kişi gözaltında

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.