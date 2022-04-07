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Ekonomi Stratonikeia Antik Kentindeki restorasyon ihalesi
BASIN İLAN

Stratonikeia Antik Kenti'ndeki restorasyon ihalesi

Yatağan Belediyesi, Stratonikeia Antik Kenti'ndeki restorasyon çalışmalara kapsamında yapım ihalesi düzenleyecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Stratonikeia Antik Kentindeki restorasyon ihalesi
Stratonikeia Antik Kenti.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Muğla'nın Yatağan İlçesi'nin 6-7 kilometre batısındaki Yatağan-Milas karayolu üzerindeki Eskihisar mahallesi sınırları içerisinde yer alan Stratonikeia Antik Kenti'nin Bouleuterion bölümünde yaptırılacak restorasyon uygulaması için Yatağan Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 26 Nisan 2022 tarihinde ihale düzenlenecek.

İhaleyi alan yüklenici, taahhüdün tümünü, iş yeri teslim tarihinden itibaren 120 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

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