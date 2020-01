Su kaybının faturası 5 milyar lirayı buldu: Her damlası takip edilecek Tarım ve Orman Bakanlığı, yıllık zararı 5 milyar lirayı aşan su kayıplarının azaltılması konusunda düğmeye bastı. Yurt dışından getirilen bir program ile her borudaki su akışı, her noktadaki basınç ve depodaki suyun yüksekliği gibi birçok konu takip edilecek.

Haber Merkezi 05 Ocak 2020, 14:21 Son Güncelleme: 05 Ocak 2020, 14:26 İHA