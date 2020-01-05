Ekonomi Su kaybının faturası 5 milyar lirayı buldu Her damlası takip edilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Su kaybının faturası 5 milyar lirayı buldu: Her damlası takip edilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, yıllık zararı 5 milyar lirayı aşan su kayıplarının azaltılması konusunda düğmeye bastı. Yurt dışından getirilen bir program ile her borudaki su akışı, her noktadaki basınç ve depodaki suyun yüksekliği gibi birçok konu takip edilecek.

Haber Merkezi İHA
ARŞİV
ARŞİV

Yıllık zararı 5 milyar liradan fazla olan su kayıplarının azaltılması konusunda önemli bir çalışmaya imza atan Tarım ve Orman Bakanlığı, ABD Çevre Koruma Ajansı’nın geliştirmiş olduğu bir programı Türkçeye çevirerek belediyelerin kullanımına sundu.

Program ile her borudaki su akışı, her noktadaki basınç, her depodaki suyun yüksekliği gibi birçok konu takip edilecek.

Öte yandan Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce, İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği hazırlanırken, su kayıp oranlarının belirli oranlara indirilmesi yükümlülüğü getirildi.

  • Büyükşehir ve il belediyelerin su kayıp oranlarını 2023’e kadar yüzde 30’a, 2028’de ise yüzde 25’e indirmesi gerekiyor. Su kayıplarının yüzde 25’e düşürülmesiyle bir yılda yaklaşık 8 milyon metreküp suyun, 110 bin nüfuslu bir şehrin 1 yıllık su karşılayabilecek.

Yapılan araştırmalarda Türkiye’nin su kaynaklarını daha verimli kullanılmadığı takdirde, 2030’dan itibaren su sıkıntısı çeken bir ülke durumuna düşeceği belirtiliyor. Belediyelerin faturalandırdığı su kullanımı ile kaynaktan çektiği su miktarı dikkate alındığında, kayıp-kaçak oranı yüzde 36 civarında. Bunun da yaklaşık 2 milyar metreküp suya yani yaklaşık 27 milyon kişinin bir yıllık su ihtiyacına karşılık geldiği ifade ediliyor.

Geçen yıl 1 milyon 180 bin 840 bebek dünyaya geldi
HAYAT
Geçen yıl 1 milyon 180 bin 840 bebek dünyaya geldi

İstanbul'un trafiği en çok onlara yarıyor, gelirleri yazın 6 bin liraya kadar çıkıyor
EKONOMİ
İstanbul'un trafiği en çok onlara yarıyor, gelirleri yazın 6 bin liraya kadar çıkıyor
KALE yarın açılıyor

'KALE' yarın açılıyor

MİT'in yeni binası son teknolojiyle donatıldı.
Yine aynı yer

Yine aynı yer

​Bağcılar'da daha önce 2 kişinin öldüğü iş yerinde yine yangın çıktı.
Meteoroloji uyardı

Meteoroloji uyardı

Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olun.
ABD'yi anlıyoruz

ABD'yi anlıyoruz

​İngiltere, Süleymani'nin öldürülmesini 'meşru müdafaa' olarak tanıdı.
Her damlası<br>takip edilecek

Her damlası
takip edilecek

​Su kaybının faturası 5 milyar lirayı buldu.
TEM otoyolunda zincirleme kaza

TEM otoyolunda zincirleme kaza

​Anne ve bebeği yaralı olarak kurtuldu.
İran'da<br>cenaze töreni

İran'da
cenaze töreni

​Yüzbinlerce kişi törende intikam yeminleri etti.
Manisa'dan<br>acı haber

Manisa'dan
acı haber

​Yola fırlayan köpek kazaya neden oldu: 2 ölü, 9 yaralı
Süleymani'nin<br>son 24 saati

Süleymani'nin
son 24 saati

Şam, Beyrut ve Bağdat arasındaki yolculuğu adım adım izlenmiş.
Çocuğum gibi<br>ama gücüm yok

Çocuğum gibi
ama gücüm yok

​Bobo, ameliyat edilmezse hiç görmeyecek.
Kadroda yok

Kadroda yok

Arda Turan Başakşehir kafilesinde yer almadı.
Yargıtay hak arayan işçiye sahip çıktı

Yargıtay hak arayan işçiye sahip çıktı

​Hakkını aramak için dilekçe verdi, tazminatsız kovuldu.
Gelirleri<br>aylık 6 bin TL

Gelirleri
aylık 6 bin TL

​İstanbul'un trafiği en çok onlara yarıyor.
Askeri okula saldırdı

Askeri okula saldırdı

​Darbeci Hafter'e destek veren yabancı savaş uçakları katliam yaptı.
'Süleymani Şehit' demedi!

'Süleymani Şehit' demedi!

İranlılar Erdoğan-Ruhani görüşmesini çarpıttı.
İdlib ölüyor

İdlib ölüyor

Rusya, Esed ve İran, Suriye'nin İdlib kentine ölüm yağdırıyor.
Ortadoğu'ya yöneldi

Ortadoğu'ya yöneldi

​ABD gemisi, Afrika'daki tatbikatı erteleyip yönünü değiştirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.