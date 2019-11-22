Ekonomi Su ürünleri destekleri için 23 Aralıka kadar başvurulabilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Su ürünleri destekleri için 23 Aralık'a kadar başvurulabilecek

Su ürünleri destekleri için 23 Aralık'a kadar başvurulabilecek

Su ürünleri desteklerinden yararlanmak isteyenler, 23 Aralık'a kadar, yetiştiricilik tesisinin bulunduğu Tarım ve Orman Bakanlığının il ve ilçe müdürlüklerine başvurularını yapabilecek.

Haber Merkezi AA
Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler, faydalanmak istedikleri su ürünleri desteği için yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat edecek.
Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler, faydalanmak istedikleri su ürünleri desteği için yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat edecek.

Bakanlığın su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara verilecek desteklere ilişkin esasları düzenleyen "Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, destekleme kapsamında yer alan alabalık, midye, mersin, kalkan, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız, sarıkuyruk, trança, yayın, şabut, karabalık, yılan balığı, tilapya, kerevit, karides, sülük, karadeniz alası, kırmızı benekli alabalıklara, sazan da eklendi.

Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, en geç 23 Aralık mesai bitimine kadar, yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat edecek.

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Tutanaklar 13 Ocak 2020'de teslim edilecek

  • Belirtilen son müracaat tarihine kadar müracaatta bulunmuş yetiştiriciler, aralık ayına ait satış belgeleri veya hasat tespit tutanakları en geç 13 Ocak 2020 mesai bitimine kadar teslim edilebilecek.

Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler, faydalanmak istedikleri su ürünleri desteği için yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat edecek.

Tebliğde yer alan desteklemelerden faydalanacak örgütlü üreticilere merkez birliklerine üye olmaları ve üye olduklarına dair belgeyi, müracaat sırasında ibraz etmeleri koşuluyla belirtilen oranlarda kesinti yapıldıktan sonra kalan miktar doğrudan ödenecek.

Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için 2020'de ayrılan ödenekten karşılanacak.

Öte yandan "Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Hastalıktan Ari Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, söz konusu destekten faydalanmak isteyen üreticiler de 23 Aralık'a kadar, işletmesinin bulunduğu il müdürlüğüne müracaat edecek.

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