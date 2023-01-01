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Ekonomi
Sudan'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye'den destek istiyoruz
Sudan Sanayi Bakanı Betul Abbas Avad, Türkiye'deki KOBİ sektörünün çok güçlü olduğunu ve bu konuda ilgili kurumlardan hizmet almak istediklerini belirtti.
9:35 . 17/01/2023 Salı
AA
Sudan

Sudan

Ziraat
Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir, Sudan Maliye ve Sanayi Bakanları ile bir araya geldi.

Ziraat Katılım'ın Afrika'daki ilk ve tek şubesini ziyaret etmek ve Sudanlı yetkililerle bir araya gelmek için başkent Hartum'a gelen Özdemir, Sudan Maliye Bakanı Cibril İbrahim ve Sanayi Bakanı Betul Abbas Avad ile görüştü.

Ziyaretlerde, Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakütük, Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul İspaha, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Buçukoğlu, Mahmut Esfa Emek ve Mehmet Başıbüyük de hazır bulundu.

"Danışmanlık hizmeti istiyoruz"

Sanayi Bakanı Avad, Türkiye'deki KOBİ sektörünün çok güçlü olduğunu ve bu konuda ilgili kurumlardan teknik ve danışmanlık hizmeti almak istediklerini söyledi.

Genel Müdür Özdemir de Hartum şubesini satın aldıklarını ve burada kalıcı olma hedefinde olduklarını belirterek, "Sudan'daki hacmimizi daha da arttıracağız. Bu vesileyle Afrika'daki başka ülkelere de açılmayı düşünüyoruz." dedi.

Sudan'da kalıcı hedefleri olduğunu ifade eden Özdemir, Ziraat Katılım'ın Hartum şubesinde sermaye artırımı yapacaklarını ve ilerleyen günlerde tarım sektöründe yeni yatırımlara girme niyetinde olduklarını kaydetti.

"Türk projelerinin önündeki engeller kaldırılacak"

Maliye Bakanı İbrahim ise Türkiye'nin Sudan'daki varlığının gurur kaynağı olduğu ve ülkesine güç kattığını dile getirerek, ikili ilişkilerin daha da ilerlemesi temennisinde bulundu.

Bakan İbrahim, Sudan'daki Türk projelerinin önündeki engellerin kaldırılması konusunda destek sözü vererek, iki tarafa da fayda sağlayacak yeni başarılı ortaklılar kurmaya istekli olduklarını söyledi.


#Sudan
#Türkiye
#Ziraat
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Sudan'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye'den destek istiyoruz
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