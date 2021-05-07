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Ekonomi Süleyman Demirel Üniversitesi 34 Öğretim Üyesi alıyor
BASIN İLAN

Süleyman Demirel Üniversitesi 34 Öğretim Üyesi alıyor

Süleyman Demirel Üniversitesi, 34 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu. Üniversite, alımların 7 Mayıs'ta resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süleyman Demirel Üniversitesi 34 Öğretim Üyesi alıyor
Süleyman Demirel Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge hükümlerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

İlanın başvuru ve bitiş süresi, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarih başvuru tarihi olup 23.05.2021 tarihinde başvuru sona erecektir. Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

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