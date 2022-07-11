Ekonomi Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
BASIN İLAN

Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Süleyman Demirel Üniversitesi, öğretim üyesi alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 8 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Süleyman Demirel Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi ve 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge hükümlerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacak.

Başvurular sadece Üniversitemiz https://ikbasvuru.sdu.edu.tr internet sayfasından çevrimiçi (online) yapılacak.

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