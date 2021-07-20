Ekonomi Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
BASIN İLAN

Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Süleyman Demirel Üniversitesi, öğretim üyesi alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 16 Temmuz'da resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Süleyman Demirel Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi ve 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge hükümlerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle 15 (On beş) inci günü saat 23:59’da biter.

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