Sultan Abdülhamit'in rüyası gerçek oluyor: Asırlık vaat Filyos Limanı yarın hizmete açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla açılışı planlanan Filyos Limanı'na ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'yi kara yolu, hava yolu, demir yolu, deniz yolu ve haberleşme altyapısıyla büyüklüğüne ve hedeflerine yaraşır olanaklara eriştirmek için çalışmaları büyük bir heyecan ve kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Karaismailoğlu, "Mavi Vatan"da güçlenen hakimiyetin bir nişanesi olan Filyos Limanı'nın da ülkenin gurur projeleri arasında yer aldığını söyledi.

Karaismailoğlu, "Sultan Abdülhamit döneminde hazırlanan "Anadolu'da Genel Üretim Raporu"nda dahi yer alan, 150 yıllık hayalimiz Filyos Limanı Projesi'ni hayata geçirmek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun liderliğindeki AK Parti hükümetlerine nasip oldu." dedi.

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"Filyos Limanı, bölgesel deniz ticaretinin yeni merkezlerinden olacak"

Karadeniz hinterlandının en önemli deniz kapısı niteliği taşıyan Filyos Limanı'nın, bölgesel deniz ticaretinin yeni merkezlerinden biri olacağını vurgulayan Karaismailoğlu, "Zonguldak kıyılarında bulunan Filyos Limanı, sadece bir liman olmasının ötesinde, hem bölgeyi hem de ülkeyi lojistik alanda bir adım daha ileriye taşıyacak dev lojistik merkez projesidir." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Filyos Limanı'nın hizmete girdiğinde yıllık 25 milyon ton konteyner elleçleme kapasitesiyle büyük tonajlı gemilerin yeni adresi olacağına işaret ederek, "Filyos Limanı, sadece Zonguldak'ın değil, başta Karabük ve Bartın olmak üzere tüm Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun ana ihracat merkezi haline dönüşecek." ifadelerini kullandı.

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"Aynı anda farklı boyutlarda 13 gemi elleçlenmesi yapılacak"

Filyos Limanı'nın tüm bölgenin yükünü Karadeniz'den Rusya'ya, Balkanlar'a hatta İskandinav ülkelerine taşıyacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Burası, Rusya, Balkanlar ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olarak tüm bölgenin yükünü Karadeniz'den Rusya'ya, Balkanlar'a hatta İskandinav ülkelerine taşıyacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Filyos Limanı'nın kapasitesine ilişkin teknik bilgileri de paylaşan Karaismailoğlu, burasının 14 metre derinliğindeki rıhtımı sayesinde 70 bin detveyt tonluk genel kargo gemileri ile 8 bin TEU'luk konteyner gemilerine, 19 metre derinliğindeki rıhtımla 180 bin detveyt tonluk kuru yük gemileriyle 14 bin TEU'luk konteyner gemilerine hizmet vereceğini dile getirdi.

Karaismailoğlu, "Limanda, aynı anda farklı boyutlarda 13 geminin elleçlenmesi yapılabilecektir." dedi.

Filyos Limanı'nın önemli bir misyonu daha üstleneceğini belirten Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Bizleri milletçe sevince boğan doğal gaz keşfinden sonra Türkiye Petrolleri AO'nun Filyos Limanı ve geri sahasından yararlanması için limanımıza tahsis edilen alan da genişlemiştir. Doğal gaz çalışmaları için gereken lojistik destek limanımızdan sağlanacak. Filyos Limanı hizmete girdiği ilk günden itibaren bölgemizi kalkındıracak, ekonomiye, istihdama büyük bir katkı verecektir. Elbette sadece limanı yapmakla iş bitmiyor. Bu limanın bağlantı koridorlarını da en iyi şekilde tesis etmeniz gerekiyor. Filyos Limanı ve Filyos Endüstri Sanayi Bölgesi İltisak Hattı Bağlantısı Projesi ile 12 kilometre demir yolu ve 4,5 kilometre kara yolu inşa edeceğiz."

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FOTOĞRAF 11 Sultan 2. Abdülhamid Han döneminde yük gemilerinin yükleme ve boşaltma yapabileceği uluslararası ticaret ve sanayi alanı oluşturulması için geliştirilen 150 yıllık proje gerçeğe dönüştü. 2014 yılında yatırım programına alınan bölgede 2016 yılında çalışmalara başlanıldı. Sanayicilerin fabrikalar kurarak 10 bin kişilik istihdam hedeflenen Filyos’ta, limanın da tamamlanmasının ardından yıllık 750 milyon dolar ihracat hedefleniyor. Bölgenin alt ve üstyapı ile idaresinden sorumlu yönetici olarak atandığı Filyos Endüstri Bölgesi’nde hummalı çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde <br> <br> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 Haziran 2021 günü Zonguldak’a gelerek 1.5 yılda yapımı tamamlanan Uzunmehmet Camii’nin ibadete açılış programına katılacak. Erdoğan, geçen günlerde Filyos Limanı’ndan demir alan ve açılan kuyularda sondaj faaliyetlerini sürdüren Kanuni Sondaj Gemisi ile bağlantı kuracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Zonguldak ziyaretinde petrol ve doğalgaz aramalarıyla ilgili yeni bir müjde açıklaması bekleniyor. Öte yandan Fatih ve Kanuni Sondaj Gemileri’ne lojistik üs olan Filyos Limanı’nda da çalışmalarda sona gelindi. 3 bin metre rıhtım boyu, 2 bin 450 metre mendirek ve 25 milyon ton kapasitesi bulunan Filyos Limanı, Karadeniz’de bulunan doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması için de büyük önem taşıyor. Doğalgaz arama ve tarama çalışmalarının adeta merkezi haline gelen Filyos Limanı, doğu-batı ve kuzey-güney aksında da Türkiye’nin dünyaya açılan üçüncü büyük limanı olma özelliği taşıyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı da (TPAO) Karadeniz’de keşfedilen doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması için bölgedeki rafineri kurma çalışmaları ise sürüyor. Limanın bir bölümü TPAO’ya ayrılırken, doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması konusundaki çalışmaların kapsamı da genişletiliyor. Öte yandan karaya çıkartılması planlanan doğalgaz, bölgedeki çalışmalarının sürdüğü rafineriye ulaştırılacak. Gazın; buradan da dağıtılması bekleniyor. Filyos Liman altyapısı yüzde 99.5’e ulaştı <br> <br> Geçen Şubat ayında Filyos Limanı’na gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Filyos Liman altyapısının yüzde 99.5’e ulaştığını açıkladı. Karaismailoğlu, Proje genelinde altyapı gerçekleşme oranı yüzde 99.5’e ulaşan limanımız, 14 metre derinliğindeki rıhtım ile 70 bin detveyt tonluk Genel Kargo gemileri ile 8 bin TEU’luk Konteyner gemilerine, 19 metre derinliğindeki rıhtım ile 180 bin detveyt tonluk Kuru Yük gemileri ile 14 bin TEU’luk Konteyner gemilerine hizmet verecektir. Aynı anda, farklı boyutlarda 13 geminin elleçlenmesi yapılabilecektir ifadelerine yer verdi. Kanuni Türkali’de, Fatih Amasra’da sondajını sürdürüyor <br> <br> Karadeniz’de gerçekleştirilecek hidrokarbon rezervlerini sondajla çıkartmak için Kasım ayında Filyos Limanı’na ulaşan Kanuni Sondaj Gemisi geçen 4 Mayıs günü Sakarya Gaz Sahası’na hareket etti. Türkiye’nin üçüncü sondaj gemisi olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan ’Kanuni’ sondaj gemisi, 227 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip ve 11 bin 400 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor. 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması için Sakarya Gaz Sahası’nda ilk etapta 10 adet kuyunun sondajının tamamlanması bekleniyor. Fatih Sondaj Gemisi’nin sondajını tamamladığı Sakarya Gaz Sahası’ndaki 10 kuyunun tamamlama ve test işlemleri Kanuni Sondaj Gemisi ile birlikte ikmal edilecek. Türkali-1 ve Türkali-2 kuyuları kuyu testleri için hazırlandı Fatih Sondaj Gemisi’nin sondajını tamamladığı Sakarya Gaz Sahası’nda açılmış olan ve açılacak olan 10 kuyunun kuyu tamamlama ve test işlemleri Kanuni Sondaj Gemisi ile beraber ikmal edilecek. Geçen 6 Nisan günü Filyos Limanı’ndan demir alan Fatih Sondaj Gemisi de Kuzey Sakarya Gaz Sahası’ndaki yeni arama kuyusuna giderek Amasra-1 kuyusunda yeni keşifler için başladığı sondaj çalışmalarını sürdürüyor. 150 yıllık proje gerçek oluyor: Filyos Limanı doğalgaz ve ticarette yeni üs olacak Türkiye'nin üçüncü büyük limanı olma özelliği taşıyan Filyos Limanı'nda sona gelindi. Lojistik üs olan Filyos Limanı, Kanuni ve Fatih Sondaj Gemilerinin yanı sıra sismik arama ve tarama gemilerine de ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 Haziran günü Zonguldak ziyaretinde petrol ve doğalgaz aramalarıyla ilgili yeni bir müjde açıklayacak.

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"Filyos Limanı, bölgenin kalkınmasında lokomotif olacak"

Filyos Limanı'nın sadece bir liman olarak düşünülmemesi gerektiğini ifade eden Karaismailoğlu, ülkenin jeopolitik konumundan maksimum faydalanmak amacıyla uygulamaya konulan Lojistik Master Planı çerçevesinde en büyük lojistik üslerinden birinin burası olacağını anlattı.

Karaismailoğlu, limanın bölgenin kalkınması adına adeta bir lokomotif olacağına inandıklarını belirterek, 2023 ve 2053 ihracat hedeflerine ilişkin şunları kaydetti:

"Küresel lojistik maliyetlerinin düşürülmesi, ticaretin geliştirilmesi ve rekabet gücünün artırılması için her alanda çok yönlü yatırımlar yapıyoruz. Türkiye olarak 2023 yılında 228 milyar dolar, 2053 yılında ise 987 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca ulaştırma yatırımları sayesinde ülkemiz üzerinden gerçekleştirilen transit geçişten 2023 yılında 5 milyar dolar, 2053 yılında ise 214 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Bugüne kadar yaptığımız ve yapmaya devam edeceğimiz ulaştırma yatırımlarıyla bu hedefleri yakalayacağımıza inanıyorum."