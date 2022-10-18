Ekonomi Sümer Holding AŞden yatırımcılara duyuru
BASIN İLAN

Sümer Holding A.Ş.'den yatırımcılara duyuru

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü, 24 adet gayrimenkulü, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemiyle özelleştirecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sümer Holding A.Ş.den yatırımcılara duyuru
Sümer Holding.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Isparta Eğirdir, Mersin Tarsus, Kastamonu Taşköprü, Erzurum Pasinler, Afyonkarahisar İhsaniye, Samsun İlkadım, İzmir Menemen, Ankara Yenimahalle ve İstanbul Çatalca'da bulunan dükkan ve arsaların satışı, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek. İhaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

Teklif Sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleri ile ilişkilendirilemez.

İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler, vakıflar ile belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernekler katılabilir. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler. OGG ortaklarının tamamı yatırım fonu olamaz.

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