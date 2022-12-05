Ekonomi Sümer Holding AŞden yatırımcılara duyuru
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Sümer Holding A.Ş.'den yatırımcılara duyuru

Sümer Holding A.Ş. tarafından Ankara, Amasya, Çorum ve Nevşehir'de bulunan 4 adet taşınmaz 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemiyle özelleştirilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sümer Holding A.Ş.den yatırımcılara duyuru
Sümer Holding.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; ihaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek. İhaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler, vakıflar ile belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernekler katılabilir. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler.

Teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı ihale şartnamesi alması, her bir taşınmaz için ayrı teklif sunması ve teklif ile şartnamede istenilen belgeleri Holding’in adresine son teklif verme tarihi olan 27 Aralık 2022 tarihinde saat 16.00’ya kadar elden teslim etmesi zorunludur.

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